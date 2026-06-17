Meksika Başkanı, bilet fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle FIFA'yı eleştirdi

·48·Dünya
Meksika Başkanı, bilet fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle FIFA'yı eleştirdi

Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, 2026 Futbol Dünya Kupası bilet fiyatlarının aşırı artması nedeniyle FIFA'yı eleştirdi.

Bilgilere göre, bazı biletler resmi satışta 32.970 dolara kadar ulaşırken, karaborsada fiyatlar 2,3 milyon dolara kadar yükseldi.

Sheinbaum, bu kadar yüksek fiyatların sıradan taraftarları Dünya Kupası'nı izleme imkanından mahrum bırakabileceğini belirtti.

Meksika Başkanı, "Futbol farklı olmalı. Bu, FIFA'nın ciddi şekilde üzerinde düşünmesi gereken bir konu", dedi.

Ona göre futbol sadece zenginler için değil, tüm dünya halklarını birleştiren kitlesel bir spor dalı olmaya devam etmeli.

MeksikaClaudia SheinbaumFIFA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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