Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

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Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

Gezegenimiz ciddi ekolojik sorunlardan biriyle karşı karşıya. Uzmanların verilerine göre, dünya her yıl yaklaşık 324 trilyon litre tatlı su kaybetmektedir. Bu miktar, 280 milyon insanın bir yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar devasa bir miktardır.

Dünya Bankası'nın 2025 raporuna göre, bu durumun temel nedenleri olarak artan kuraklık, su kaynaklarının verimsiz kullanımı ve toprakların yanlış işletilmesi gösterilmiştir.

Bu bağlamda BM, 17 Haziran'ı Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ilan etmiştir.

Al Jazeera, uydu görüntüleri aracılığıyla dünyada en hızlı kuruyan 10 su havzasını analiz etti.

En endişe verici örneklerden biri Özbekistan'daki Aral Gölü'dür. Onlarca yıl boyunca nehir sularının tarıma yönlendirilmesi sonucunda göl, hacminin yüzde 90'ından fazlasını kaybetmiştir.

Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

İran'daki Urmiye Gölü de ağır bir durumdadır. Bir zamanlar Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü sayılan su havzası, bugün hacminin yüzde 10'undan daha azını koruyabilmiştir.

Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

Bolivya'daki Poopé Gölü ise neredeyse tamamen yok oldu. Bu durum sadece doğayı değil, yerel halkın yaşamını da olumsuz etkiledi. Balıkçılık sona erdi ve birçok aile geçim kaynağını kaybetti.

Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

Arjantin'deki Parana Nehri'nde su seviyesinin keskin bir şekilde düşmesi uluslararası ticareti de etkiliyor. Tahıl ürünlerinin taşınması zorlaştı ve elektrik üretim hacmi azaldı.

Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde Kuruyor

Ayrıca ABD'deki Mead Gölü, Şili'deki Akuleo Lagünü, Botsvana'daki Ngami Gölü, Mali'deki Faguibine Gölü, Irak bataklıkları ve Madagaskar'ın kurak bölgeleri de ekolojik risk altındadır.

Uzmanlar, su kaynakları rasyonel bir şekilde kullanılmazsa, gelecekte bu sorunun daha da şiddetlenebileceği konusunda uyarıyor.

Bugün dünyada kuruyan su havzaları sadece ekolojik bir sorun değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını, gıda güvenliğini ve ekonomisini doğrudan etkileyen küresel bir tehdide dönüşmüş durumdadır.

Dünya BankasıBMAl JazeeraAral GölüUrmiye Gölü
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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