Galler kıyılarında ortaya çıkan gizemli mavi canlılar şaşırttı

Galler kıyılarında yerel halkın ve turistlerin dikkatini çeken sıra dışı bir durum gözlemlendi. Deniz dalgalarıyla birlikte kıyılara yüzlerce küçük, parlak mavi renkli deniz canlısı vurdu. BBC bu durumu bildirdi.

Öğrenildiğine göre, bu organizmalar bilim dünyasında "rüzgarla yüzenler" olarak tanınıyor. Anglesey, Gwynedd ve Tenby bölgelerindeki plajlarda yaygın olarak görülen bu canlılar, dış görünüşleriyle birçok kişinin ilgisini çekti.

Uzmanlar, bu canlıların hidrozoalar kolonisine ait olduğunu, deniz anemonları ve mercanlarla yakın türler olduğunu belirtiyor. En belirgin özellikleri, vücutlarının üst kısmında yelken benzeri bir yapının bulunmasıdır. Bu "yelken" yardımıyla rüzgar ve su akıntılarının etkisiyle hareket ederler.

Uzmanlara göre, bu canlılar genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde daha sık kıyılara vurur. Bu dönemde okyanustaki güçlü akıntılar ve fırtınalar onları uzak bölgelerden taşır. Genellikle uzunlukları 7 santimetre civarındadır ve bazı durumlarda binlerce birey aynı anda kıyıya vurabilir.

Yerel halkın ifadesine göre, güneş ışınlarının etkisiyle bu canlıların mavi rengi daha da belirginleşerek muazzam bir manzara oluşturuyor. Bu nedenle, sahilde yürüyüş yapanların ilgi odağı haline geldiler.

Ancak uzmanlar, bu güzel manzaranın ardında dikkatli olunması gereken noktalar olduğunu hatırlatıyor. Anglesey Sea Zoo deniz biyoloğu Frankie Hobron'a göre, bu canlılar dış görünüş olarak ünlü Portekiz savaşçısına (Physalia physalis) benziyor. Daha küçük olsalar da yakıcı hücrelere sahipler.

İnsan elinin deri tabakası kalın olduğu için temas anında her zaman bir etki hissedilmeyebilir. Ancak dudak, yüz veya vücudun diğer hassas bölgelerine temas ederse yanma, kaşıntı ve hafif ağrıya neden olma ihtimali bulunmaktadır.