Norveç, ABD'ye 1 tondan fazla gıda ve kendi aşçısını getirdi

Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenlenen Dünya Kupası'nda her takım, sadece sahada değil, saha dışında da başarıya ulaşmak için en küçük detaylara kadar dikkat ediyor. Ünlü «Diario AS» gazetesinin haberine göre, Norveç milli takımı, futbolcuların fiziksel durumunu ve beslenme düzenini ideal seviyede tutmak amacıyla okyanus ötesine çok büyük miktarda ulusal ürün getirdi.

Greensboro'ya getirilen «stratejik yük» listesi

Norveçliler, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Greensboro şehrinde bulunan karargahlarına 1 tondan fazla özel gıda ürünü taşıdılar. Bu ürünler, sporcuların ABD iklimine uyum sağlamasına ve alışık oldukları diyeti bozmamalarına yardımcı oluyor:

Ürün Adı Miktar / Ağırlık Önemi Portakal 6.000 adet C vitamini ve hızlı enerji kaynağı Atlantik somonu ve beyaz balık 300 kg Kasların toparlanması için gerekli yüksek kaliteli protein Ulusal kahverengi peynir (Brunost) 116 kg İskandinavyalıların geleneksel ve sevilen karbonhidrat zengini ürünü

Kişisel şef kontrolü

ABD'deki yerel ve fast-food yemeklerin futbolculara rahatsızlık vermemesi ve kilo kontrolünün kaybedilmemesi için takımla birlikte Norveç'ten kişisel şef de geldi. Şef, turnuva boyunca tüm yemekleri futbolcuların bireysel yüklemelerine ve toparlanma programlarına göre, sadece evden getirilen ürünlerle bizzat hazırlayacak.

Turnuvadaki durum: Güvenli başlangıç

Beslenme ve fiziksel toparlanma sistemine yönelik bu profesyonel yaklaşımın pratikte meyvelerini vermeye başladığı görülüyor:

1. tur sonucu: Norveç, grup aşamasının ilk turunda Irak milli takımını 4:1 skoruyla mağlup etti.

Gruptaki konumu: Bu büyük ve güvenli galibiyetten sonra Norveçliler, kendi gruplarında açık ara lider durumdalar.