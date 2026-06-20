Norveç, ABD'ye 1 tondan fazla gıda ve kendi aşçısını getirdi

·30·Dünya
Norveç, ABD'ye 1 tondan fazla gıda ve kendi aşçısını getirdi

Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenlenen Dünya Kupası'nda her takım, sadece sahada değil, saha dışında da başarıya ulaşmak için en küçük detaylara kadar dikkat ediyor. Ünlü «Diario AS» gazetesinin haberine göre, Norveç milli takımı, futbolcuların fiziksel durumunu ve beslenme düzenini ideal seviyede tutmak amacıyla okyanus ötesine çok büyük miktarda ulusal ürün getirdi.

Greensboro'ya getirilen «stratejik yük» listesi

Norveçliler, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Greensboro şehrinde bulunan karargahlarına 1 tondan fazla özel gıda ürünü taşıdılar. Bu ürünler, sporcuların ABD iklimine uyum sağlamasına ve alışık oldukları diyeti bozmamalarına yardımcı oluyor:

Ürün Adı

Miktar / Ağırlık

Önemi

Portakal

6.000 adet

C vitamini ve hızlı enerji kaynağı

Atlantik somonu ve beyaz balık

300 kg

Kasların toparlanması için gerekli yüksek kaliteli protein

Ulusal kahverengi peynir (Brunost)

116 kg

İskandinavyalıların geleneksel ve sevilen karbonhidrat zengini ürünü

Kişisel şef kontrolü

ABD'deki yerel ve fast-food yemeklerin futbolculara rahatsızlık vermemesi ve kilo kontrolünün kaybedilmemesi için takımla birlikte Norveç'ten kişisel şef de geldi. Şef, turnuva boyunca tüm yemekleri futbolcuların bireysel yüklemelerine ve toparlanma programlarına göre, sadece evden getirilen ürünlerle bizzat hazırlayacak.

Turnuvadaki durum: Güvenli başlangıç

Beslenme ve fiziksel toparlanma sistemine yönelik bu profesyonel yaklaşımın pratikte meyvelerini vermeye başladığı görülüyor:

  • 1. tur sonucu: Norveç, grup aşamasının ilk turunda Irak milli takımını 4:1 skoruyla mağlup etti.

  • Gruptaki konumu: Bu büyük ve güvenli galibiyetten sonra Norveçliler, kendi gruplarında açık ara lider durumdalar.

Spor diyetisyenlerinin yorumu:

Büyük turnuvalarda iklimin ve beslenmenin aniden değişmesi, sporcuların organizması için büyük bir stres kaynağıdır. Atlantik balığı ve ulusal kahverengi peynir gibi ürünler, Norveçli futbolcular için sadece gerekli kaloriyi değil, aynı zamanda psikolojik huzuru (vatan hissini) da sağlar. Milli takımın bu titizliği, 2026 Dünya Kupası'nda çok ileriye gitmeyi hedeflediklerini gösteriyor.

NorveçyaABDKanadaMeksikaGreensboro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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