Bolivya'da kitlesel protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Pas, ülkede devam eden kitlesel protestolar nedeniyle olağanüstü hal rejiminin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Karar, kapatılan yolların açılması, ulaşımın yeniden sağlanması ve halkın tıbbi yardıma erişimindeki sorunların giderilmesi amacıyla alındı.

Cumhurbaşkanı, yolların kapatılmasının insanların işe gitmesini, eğitim almasını, gıda alışverişini ve günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Rodrigo Pas, “Olağanüstü hal, normal hayatı bozmak için değil, onu yeniden tesis etmek için ilan edildi” dedi.

Bolivya'da protestolar geçen aydan beri devam ediyor. Göstericiler, cumhurbaşkanının istifasını, çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesini ve bazı yasaların iptal edilmesini talep ediyor.