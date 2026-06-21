Arman Sarukyan kız arkadaşına 400 bin dolarlık saat hediye etti (video)

·59·Dünya
Arman Sarukyan kız arkadaşına 400 bin dolarlık saat hediye etti (video)

UFC dövüşçüsü Arman Sarukyan, yakınındaki birine pahalı bir hediye vererek hayranların dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Yayılan videoda, sporcunun bir restoranda kız arkadaşına özel bir kutu içinde Richard Mille marka bir kol saati hediye ettiği görülüyor. Kızın saati denedikten sonra mutlu olduğu ve Sarukyan'a sarıldığı görülüyor.

Öğrenildiğine göre, bu lüks aksesuarın değeri yaklaşık 400 bin ABD dolarına denk geliyor. Richard Mille saatleri; nadir tasarımları, karmaşık mekanizmaları ve sınırlı sayıda üretilmeleriyle tanınır.

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazıları Sarukyan'ın cömertliğini takdir ederken, diğerleri hediyenin devasa değerine dikkat çekti.

Arman SarukyanUFCRichard Mille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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