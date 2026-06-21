Türkiye'de Erkek Kedinin Doğum Yapması İnternette Büyük Tartışma Yarattı

Türkiye'nin İzmir şehrinde, Jengo lakaplı bir kediyle ilgili yaşanan sıra dışı durum geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Dış görünüşü ve bazı özellikleri nedeniyle erkek olduğu sanılan kedi, beklenmedik bir şekilde doğum yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda Jengo'nun çok nadir görülen biyolojik bir özelliğe sahip olduğu belirlendi. Uzmanlar, kedinin organizmasında hem erkek hem de dişi cinsiyet dokularının aynı anda bulunduğunu belirtti.

Veterinerler, böyle bir durumun yaklaşık 6 milyon hayvandan birinde görülebileceğini vurguluyor. Bu nedenle Jengo, veterinerlik alanında son derece nadir bir vaka olarak değerlendiriliyor.

Olayı daha da ilginç kılan nokta ise, Jengo'nun dünyaya getirdiği yavru kedide de benzer biyolojik belirtilerin tespit edildiğinin söylenmesi. Bu durum uzmanlar tarafından detaylıca inceleniyor.