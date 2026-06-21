İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa edebilir

·27·Dünya
İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa edebilir

The Observer'ın haberine göre, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer 22 Haziran'da istifasını açıklayabilir.

Kaynaklara göre Starmer; hükümet üyeleri, danışmanlar, sendikalar ve parti bağışçılarıyla yaptığı görüşmelerin ardından görevde kalmasının zor olduğu sonucuna vardı.

Aynı zamanda, iktidar değişiminin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için ayrılma tarihini belirlemek istiyor.

Yayın organına göre Starmer, resmi olarak Eylül ayında, İşçi Partisi konferansı öncesinde görevinden ayrılabilir.

Keir StarmerLabour Party
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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