Türkiye'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

·3·Dünya
Türkiye'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

Türkiye'nin Denizli ilinde düzenlenen düğün töreni üzücü bir olayla sonuçlandı. Milliyet gazetesinin haberine göre, kutlama sırasında havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

Olay, 21 Haziran'da Çivril ilçesinin Kiralan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gelin evden çıkarken 15 yaşındaki bir gencin gelenek gereği havaya ateş açmak istediği belirtildi. Ancak saçma mermilerin yere çarpıp sekmesi sonucu düğün katılımcılarından 11 kişi vücudundan yaralandı.

Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı. Bunlardan ikisi, ek tetkik ve tedavi için Denizli şehir merkezindeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Doktorlar, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Olayın ardından genç polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma ve idari inceleme başlatıldı.

Düğünler, asker uğurlama törenleri ve diğer kutlamalarda havaya ateş açmanın Türkiye'nin bazı bölgelerinde hala yaygın bir gelenek olduğu kaydedildi. Ne yazık ki bu durum, her yıl onlarca insanın yaralanmasına ve hatta hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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