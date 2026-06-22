Dünyayı Hayrete Düşüren Havalimanı: Singapur Mucizesi

·73·Dünya
Dünyayı Hayrete Düşüren Havalimanı: Singapur Mucizesi

Bu havalimanı, dünyanın en güzel ve en modern havalimanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bahsettiğimiz yer — Changi Havalimanı dır. Dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkelerinden biri sayılan Singapur topraklarında yer almaktadır.

Bugüne kadar bu havalimanı 500'den fazla prestijli ödüle layık görülmüş ve birçok kez dünyanın en iyi havalimanı seçilmiştir.

İnşası için 2 milyar dolardan fazla kaynak harcanmıştır. Toplam alanı yaklaşık 1300 hektardır. Havalimanı binası 10 kattan oluşmakta olup, bunların 5'i yer altındadır.

Changi Havalimanı'ndaki dev cam kubbe altında yer alan kapalı şelale ve tropik bahçe.

Terminallerden birinde, dünyanın en yüksek yapay şelalesine sahip tropik bir bahçe kurulmuştur. Singapur'da sıkça görülen gök gürültülü yağmurlar göz önünde bulundurularak, bu şelale yağmur suyunu toplamak ve devasa kubbe altındaki havayı doğal yollarla soğutmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Changi Havalimanı'ndaki dev şelalenin çevresinde insanlar yemek yiyor.

Şelalenin çevresinde 200'den fazla bitki türünü içeren tropik bahçeler yer almaktadır. Terminaller arasında ise üçüncü kat seviyesinde yüksek hızlı tren hattı işletilmektedir.

İnsanlar yeşil bahçe içindeki dev şelalenin çevresinde geziniyor.

Ayrıca, havalimanı alanında farklı temalarda 10 adet bahçe bulunmaktadır; bunlar arasında kaktüsler, orkideler, ayçiçekleri bahçesi, kelebek galerisi ve sihirli bahçe özellikle dikkat çekmektedir.

Changi Havalimanı'ndaki Jewel binası ve kontrol kulesi gün batımında.Çiçeklerle bezeli bahçeli havalimanı binası içinde insanlar dinleniyor.
ChangiSingapur
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