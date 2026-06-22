Katar'daki Gaz Fabrikasında Korkunç Patlama

Katar'ın Ras Laffan endüstri bölgesinde bulunan gaz işleme fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay sonucunda 54 kişi yaralanırken, 18 kişi kayboldu.

İlk bilgilere göre patlama, 21 Haziran gecesi fabrikanın devreye alınması sırasında meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştır. Acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına almayı başarmıştır.

Kurtarma ekipleri şu anda kayıpları arama çalışmalarına devam ediyor. Uzmanların tahminine göre olay, teknik bir arıza veya kaza nedeniyle meydana gelmiş olabilir.

Ras Laffan kompleksinin, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir.