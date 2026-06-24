Ayı Olarak Çalışmak İçin 15 Bin Dolar Teklif Ediliyor

·121·Dünya
Ayı Olarak Çalışmak İçin 15 Bin Dolar Teklif Ediliyor

Çin'deki hayvanat bahçelerinden biri, kamuoyunun dikkatini çeken sıra dışı bir iş ilanı yayınladı. Yeni işe göre adaylar, siyah ayı kostümü giyip ziyaretçileri eğlenceli bir şekilde karşılamaları karşılığında yılda yaklaşık 15 bin dolar maaş alabilecekler.

Henan eyaletinin Luohe şehrinde bulunan bir yaban hayatı parkı tarafından verilen ilanda, çalışanların siyah ayı kılığında park alanında gezmeleri ve ziyaretçilerle özgün bir şekilde etkileşime girmeleri gerektiği belirtiliyor.

İşin ilginç yanı, "ayıların" ziyaretçilerle normal sohbetler edemeyecek olması. Sadece hayvanlara özgü sesler çıkarabilirler. Konuşmaya yalnızca acil durumlarda veya yardım gerektiğinde izin veriliyor.

İş ilanı hem erkekler hem de kadınlar için açık olup, adayların 18 yaşından büyük ve fiziksel olarak sağlıklı olmaları şart koşuluyor. Çalışma süresi günde altı saat olup, ayda dört gün izin veriliyor.

Yönetim, bunun bölgedeki en özgür işlerden biri olduğunu vurguluyor. Çalışanlar yorulduklarında dinlenebilir, istedikleri zaman zıplayabilir, dans edebilir, ağaca çıkabilir veya diğer eğlenceli hareketleri yapabilirler.

Ayrıca, ziyaretçiler tarafından teklif edilen yiyecek ve içecekleri reddetmemek de görevler arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesi yönetimi, bu işin hem dışa dönükler hem de içe dönükler için uygun olduğunu belirtiyor. Çünkü burada insanlarla uzun sohbetler kurmak veya resmi iletişimde bulunmak gerekmiyor.

İlan sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Kısa süre içinde 100'den fazla aday başvurdu ve tüm boş kadrolar dolduruldu.

ÇinHenanLuohe
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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