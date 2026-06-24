53 Yıldır Adayı Yalnız Başına Koruyan 84 Yaşındaki Kadın

·74·Dünya
53 Yıldır Adayı Yalnız Başına Koruyan 84 Yaşındaki Kadın

Bir zamanlar “Amerika'nın en vahşi kadını” olarak adlandırılan 84 yaşındaki ekolog ve doğa bilimci Carol Raudeshel, son 53 yıldır ABD'nin en uzak adalarından biri olan Cumberland Adası'nda yaşıyor. Her gün kıyı boyunca yürüyerek kuşları, deniz hayvanlarını ve bitkileri gözlemliyor, deniz kaplumbağalarını inceliyor ve ölümlerinin nedenlerini kaydediyor.

1973 yılında adaya taşınan Raudeshel, bugüne kadar doğayı korumak için mücadele etmeye devam ediyor. Onun araştırmaları sayesinde deniz kaplumbağalarının yengeç avcı gemilerinin ağlarında yok olduğu ortaya çıktı ve mevzuatta değişiklikler yapıldı. Ayrıca, yıllar içinde dünyanın en büyük deniz kaplumbağası kalıntıları koleksiyonlarından birini oluşturdu.

53 Yıldır Adayı Yalnız Başına Koruyan 84 Yaşındaki Kadın

Carol, dış dünyadan neredeyse tamamen kopuk bir şekilde yaşıyor. Yağmur suyunu topluyor, bahçecilikle uğraşıyor, sebze yetiştiriyor ve doğanın sunduklarıyla geçiniyor. Aynı zamanda, adadaki nadir ormanları ve hayvanat dünyasını korumak için çeşitli inşaat projelerine karşı mücadele veriyor.

84 yaşına rağmen, adanın geleceğini korumaktan hala vazgeçmiş değil. Her gün yeni bir şeyler öğrenmenin ve doğayla uyum içinde yaşamanın hayatının en büyük değeri olduğunu söylüyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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