Taliban Özbek Aktivisti Gözaltına Aldı: Akıbeti Bilinmiyor

Afganistan'ın Badahşan eyaletinde Özbek kültür aktivisti Mas'ud Temur'un gözaltına alındığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklara göre, 19 Haziran'da Feyzabad şehrinde Taliban istihbarat güçleri tarafından yakalandı.

O tarihten beri nerede olduğu ve durumu hakkında kesin bir bilgi verilmiyor.

Temur'un sosyal ağlarda Afganistan'daki Türk etnik gruplarının haklarını ve kimliğini savunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Herat'taki göstericileri desteklediği için gözaltına alınmış olabileceği söyleniyor.

Taliban'ın Badahşan'daki yerel yetkilileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.