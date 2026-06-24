Demokratlar Trump'ın Resminin Olduğu 250 Dolarlık Banknotun İncelenmesini İstiyor

·33·Dünya
Demokratlar Trump'ın Resminin Olduğu 250 Dolarlık Banknotun İncelenmesini İstiyor

Demokrat senatörler, ABD Hazine Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'nden, Donald Trump'ın resminin yer alabileceği 250 dolarlık banknot projesinin incelenmesini talep ediyor.

Axios'un haberine göre senatörler, söz konusu banknotun üretimi için planlanan maliyetlerin ve projenin yasal dayanaklarının araştırılmasını istedi.

ABD yasalarına göre, banknotlarda yaşayan kişilerin resimlerinin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Bu nedenle, Trump portreli bir banknotun dolaşıma sokulması için Kongre tarafından özel bir onay gerekebilir.

Donald TrumpAmerika Birleşik Devletleri Hazine BakanlığıAxiosAmerika Birleşik Devletleri Kongresi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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