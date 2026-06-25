Kırgızistan'da Şiddetli Sel Aracı Sürükledi: 6 Ölü

·40·Dünya
Kırgızistan'da Şiddetli Sel Aracı Sürükledi: 6 Ölü

Kırgızistan'ın Oş-Alay karayolunda meydana gelen şiddetli sel akımı trajik sonuçlara yol açtı. Olay sonucunda en az altı kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre trajedi 24 Haziran'da gerçekleşti. Şiddetli sel akımı, yolda seyir halindeki binek otomobili sürükleyip götürdü.

Henüz hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlikleri ile araçta kaç kişi olduğu konusunda kesin bilgi verilmedi. İlgili birimler olayın ayrıntılarını aydınlatmaya çalışıyor.

Kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki durum kontrol altına alındı.

Uzmanlar, son yıllarda sel, su baskınları ve diğer doğal afetlerin sayısındaki artışı iklim değişikliğine bağlıyor.

KırgızistanAlay
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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