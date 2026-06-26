Gökyüzünde dehşet: Turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu alevlere teslim oldu

·2·Dünya
Gökyüzünde dehşet: Turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu alevlere teslim oldu

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, turistlerin bulunduğu bir sıcak hava balonu uçuş sırasında alev alarak yere çakıldı. Korkunç olay sonucunda sekiz kişi hayatını kaybetti. Bu bilgiyi Al Jazeera yayını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre trajedi, 21 Haziran'da Praia Grande şehri yakınlarında meydana geldi. Sosyal medyada yayılan videolarda, balonun alevler içinde kaldığı, yoğun dumanlar yükseldiği ve yere çakıldığı görülüyor. Yangın sırasında iki kişinin balondan aşağı düştüğü belirtildi.

Santa Catarina Sivil Polis Şefi Ulises Gabriel, hayatını kaybedenlerden üçünün birbirine sarılmış halde can verdiğini açıkladı. Gabriel, bu manzarayı "yürek parçalayıcı" olarak tanımladı.

İlk bilgilere göre, balonda pilotla birlikte toplam 21 kişi bulunuyordu. Bunlardan 13'ü hayatta kaldı ve çeşitli derecelerde yaralanmalarla yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Pilot, yangının aniden balon sepetinin içinde başladığını söyledi. Hemen balonu yere indirmeye çalıştığını ve alçalırken yolculara atlamalarını emrettiğini belirtti. Ancak alevler çok hızlı yayıldığı için bazıları balonu terk etmeye yetişemedi.

Uçuşu organize eden “Sobrevoar” şirketi, pilotun oldukça deneyimli olduğunu ve yolcuları kurtarmak için gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi. Olayın ardından şirket faaliyetlerini belirsiz bir süreyle durdurdu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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