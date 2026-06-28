Tucker Carlson: “Bize İslam Hakkında Yalan Söylediler”

Ünlü Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, İslam ve Müslümanlar hakkındaki uzun yıllara dayanan görüşlerinin hatalı olduğunu açıkça itiraf etti. Kendisi bu konuda Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda, uzun yıllar boyunca dile getirdiği bazı fikirlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konuyla ilgili Newsweek dergisi haber yaptı.

Carlson, uzun süre televizyon aracılığıyla İslam'ı bir tehdit olarak gösteren fikirler beyan ettiğini ve o dönemde bu sözlere yürekten inandığını söyledi.

Carlson, “Televizyonda defalarca: 'Sorun İslam'da. Sorun Müslümanlarda. Hepsi bizi öldürmek istiyor. Onlar çıldırmışlar. 7. yüzyılda Muhammed tarafından yaratılan, kan dökme üzerine kurulu bir inanca uyuyorlar' dedim. Ve buna kendim de inandım” dedi.

Bugün ise bu görüşlerinin tamamen yanlış olduğunu vurguladı.

Gazeteci, “O zamanlar paniğe kapılmıştım. Çünkü gerçekten buna inanmıştım. Şimdi ise bu fikirlerin hiçbirinin doğru olmadığını biliyorum. Ama o zamanlar inanmıştım” diye ekledi.

Carlson görüşme sırasında İsrail'e olan tutumunun da keskin bir şekilde değiştiğini belirtti. Onun sözlerine göre, onlarca yıl önce gördüğü İsrail ile şimdiki ülke arasında büyük bir fark var.

“İsrail tamamen değişti. İsrail için üzülüyorum. Ancak onlarca yıl önce ilk kez gittiğimdeki İsrail ile bugünkü İsrail arasında hiçbir benzerlik kalmadı” dedi.

Gazetecinin İsrail politikasına yönelik eleştirel tutumu son yıllarda artmaya başladı. Bu durum, ona yönelik antisemitizm suçlamalarının da artmasına neden oldu. Ancak Carlson bu iddiaları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.

Anti-Defamation League (ADL) onu, antisemitik görüşleri ve komplo teorilerini kamuoyuna taşıyan en etkili kişilerden biri olarak değerlendirdi.

2025 Ekim ayında Carlson, milliyetçi fikirleri savunan Nick Fuentes'i yayınına davet etmişti. Görüşme sırasında Fuentes, dünyadaki birçok sorundan Yahudileri sorumlu tutmuştu.

2026 Nisan ayında ise Carlson, BBC sunucusu Victoria Derbyshire ile tam da bu konu üzerinde tartıştı.

Gazeteci, İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirilerinin bir millet veya dinle ilgili olmadığını belirtti.