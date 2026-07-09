Paris'te 6 saatlik sorgu ve Rusya'da terör suçlaması: Pavel Durov iki ateş arasında kaldı

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov, 2024 yılında Paris'te başlatılan sansasyonel bir ceza davası kapsamında bir kez daha sorgulandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kendisine resmi suçlamaların yöneltilmesinden bu yana gerçekleştirilen dördüncü sorgu 6 saatten fazla sürdü. Zamin.uz milyarder üzerindeki küresel baskıyı ve soruşturmanın yeni detaylarını sunuyor.

«Somut delil yok»: 6 saatlik sorgu ve avukatların açıklaması

Le Figaro gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransız kolluk kuvvetleri, Telegram platformu üzerinden işlenebilecek suçlara ilişkin mesajlaşma uygulamasının yönetiminin olası sorumluluğu konusunda soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyor.

Uzun süren sorgunun ardından, Pavel Durov'un üç avukatı AFP ajansına bir açıklama yaptı. Savunma avukatları, yaklaşık iki yıldır devam eden soruşturma boyunca müvekkillerine yöneltilen suçlamaları doğrulayacak tek bir somut delil dahi sunulmadığını vurguladı. Avukatlar şu anda Fransız yargı organlarına ve Avrupa mahkemelerine gerekli şikayetleri iletmiş durumdalar.

Durov'a yöneltilen suçlamalar aslında nelerden oluşuyor?

Pavel Durov, 24 Ağustos 2024 tarihinde Paris havaalanında beklenmedik bir şekilde gözaltına alınmıştı. Fransız soruşturma makamları kendisine karşı ciddi siyasi ve cezai iddialar öne sürüyor:

İçerik denetiminin eksikliği: Telegram platformunda moderasyon sisteminin yeterli düzeyde çalışmaması;

İş birliğinden kaçınma: Kolluk kuvvetlerinin yasal talep ve taleplerinin yerine getirilmemesi.

Soruşturma sonucuna göre, mesajlaşma uygulamasındaki bu özgürlük ve denetimsizlik nedeniyle çocuk pornografisinin yayılması, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve diğer ağır suçlarla mücadele sisteminin ciddi zorluklarla karşılaştığı belirtiliyor.

Fransa ve Rusya: Durov'a yönelik iki taraflı baskı kronolojisi

Pavel Durov şu anda sadece Batı'da değil, aynı zamanda Rus yetkililerin de büyük baskısı altında. Aşağıdaki tabloda milyarder ve projesine karşı uygulanan önlemler sunulmuştur:

Devlet Uygulanan kısıtlamalar ve suçlamalar Güncel durum (2026 yılı) Fransa Kasım 2025'te Durov'un yurt dışına çıkışına getirilen kısıtlamalar (Dubai dışına çıkmama ve polise kayıt yaptırma zorunluluğu) kaldırılmıştı. Soruşturma devam ediyor. Mayıs 2026'da Paris savcılığı ceza davasının henüz kapatılmadığını resmen açıkladı. Rusya Ağustos 2025'ten bu yana WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellendi. Şubat 2026'dan itibaren ise mesajlaşma uygulamasının hızı yapay olarak yavaşlatıldı. Yeni ceza davası. Şubat 2026'da Durov hakkında Rusya'da terörizme destek maddesi uyarınca ceza davası açıldığı duyuruldu.

Tarih tekerrür ediyor: Rusya ve Telegram çatışması

Rus yetkililer mevcut kısıtlamaları dolandırıcılık vakalarıyla mücadele ile açıklasalar da, bu Kremlin'in Telegram'ı dizginlemeye yönelik ilk girişimi değil.

Hatırlatmak gerekirse, Rus hükümeti 2018-2020 yılları arasında da mesajlaşma uygulamasını ülke genelinde engellemeye çalışmıştı. O dönemde buna, şirketin Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) talebi üzerine kullanıcıların özel yazışmalarının şifrelerini çözme anahtarlarını (encryption keys) vermeyi kesin bir dille reddetmesi neden olmuştu. Günümüz aşamasında ise Durov için durum daha karmaşık bir hal alıyor, çünkü aynı anda iki büyük sistemin kıskacında kalmış durumda.