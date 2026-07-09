Diana Shurigina davasında keskin dönüş: Mahkeme kararından sonra durum değişti

·80·Dünya
Diana Shurigina davasında keskin dönüş: Mahkeme kararından sonra durum değişti

Rusya'da Diana Shurigina ile ilgili ceza davasında yeni bir karar alındı. Moskova mahkemeleri basın servisinden edinilen bilgiye göre, mahkeme kendisine uygulanan tedbir kararını değiştirdi.

Daha önce ev hapsinde olan Shurigina'nın artık tutukevine gönderildiği bildiriliyor.

Mahkeme soruşturmanın talebini kabul etti

Kararın soruşturma makamlarının talebi üzerine alındığı belirtildi.

Mahkeme, tedbir kararını ev hapsinden tutukluluğa çevirmeye karar verdi. Böylece Diana Shurigina soruşturma süresince cezaevinde tutulacak.

Olayın içeriği nedir?

Moskova mahkemeleri basın servisinin haberine göre, konu pornografi hazırlama ve dağıtma ile ilgili bir ceza davası hakkındadır.

Şimdilik dava ile ilgili suçlamanın içeriği veya soruşturmanın sonraki aşamaları dahil olmak üzere başka bir detay verilmedi.

Henüz nihai bir hüküm yok

Şunu belirtmek gerekir ki, tedbir kararının değiştirilmesi kişinin suçunun kanıtlandığı anlamına gelmez.

Diana Shurigina hakkındaki nihai hukuki değerlendirme mahkeme kararı ile belirlenecektir. Soruşturma işlemleri devam ederken, yasalar gereği masumiyet karinesine sahiptir.

Kamuoyunun dikkatindeki dava

Diana Shurigina ismi daha önce de Rusya medyasında geniş çapta tartışılmıştı. Bu nedenle mahkemenin son kararı, kamuoyunun ve medyanın dikkatini tekrar bu davaya çekti.

Şimdi asıl soru, soruşturmanın sonraki aşamada hangi delilleri sunacağı ve mahkeme sürecinin nasıl devam edeceğidir?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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