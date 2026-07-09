ABD'li öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Özbek sürücüye suçlama yöneltildi

·103·Dünya
ABD'li öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Özbek sürücüye suçlama yöneltildi

ABD'nin Ohio eyaletinde 5 Temmuz'da Özbek bir sürücünün karıştığı trafik kazası bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Tır ile binek aracın çarpışması sonucu Honda Accord sürücüsü 21 yaşındaki Tobias Forsythe olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırı 42 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Behzod Asrarov'un kullandığı belirtildi. Asrarov, 2024 yılında Çeşitlilik Vizesi (Green Card) programı ile ABD'ye gelmişti. Tır kullanmak için gerekli ehliyete sahip olan Asrarov, İngilizce bilmediği için devriye görevlileriyle Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.

Şimdilik Behzod Asrarov'a 21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili bir suçlama yöneltilmedi. Ancak kendisi, delilleri gizleme veya yok etmeye teşebbüs şüphesiyle soruşturuluyor.

Soruşturma dosyasına göre polis ekipleri, Freightliner marka tırı incelerken kabinde araç içi kamera düzeneği olduğunu ancak kameranın yerinde olmadığını tespit etti. Google Translate üzerinden yapılan görüşme sonrası Asrarov, kamerayı sağ cebine koyduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine kendisine delilleri gizleme veya yok etmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Ayrıca üzerinde üç cep telefonu ve elektronik yük tableti bulundu. Soruşturma devam ederken, ilerleyen süreçte kendisine ek suçlamalar da yöneltilebilir.

Hayatını kaybeden Tobias Forsythe'ın Massachusetts Üniversitesi'nde kaleci olarak görev yaptığı açıklandı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, İngilizce bilmeyen sürücülerin ülkede ağır vasıta kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, 'Trafik işaretlerini anlayamayan ve kolluk kuvvetleriyle iletişim kuramayan sürücülerin, Amerikan otoyollarında 80 bin pound (yaklaşık 36 ton) ağırlığındaki araçları sürmesine izin veremeyiz' dedi.

Duffy'ye göre, gelecekte tehlikeli sürücüleri yollardan uzaklaştırmak için ek önlemler alınacak.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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