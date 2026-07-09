Amerikalı YouTube yayıncısı 4 litre gazlı içeceği saniyeler içinde içerek rekor kırdı! (video)

Amerikalı YouTube yayıncısı ve rapçi Eric Booker, bu kez gazlı içecek içme konusunda bir rekor kırdı.

4 litre içeceği 29,64 saniyede bitirdi. Sonuç, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tanındı.

Ardından Eric Booker'a bu alanda en hızlı sonucu kaydeden kişi olarak özel bir sertifika verildi.

Booker, daha önce yemek yeme üzerine çeşitli meydan okumaları ve rekorlarıyla tanınıyordu. Yeni başarısı da sosyal medyada çok konuşuluyor.