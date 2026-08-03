Dünyada tanınmayan yeni devlet: Verdis Özgür Cumhuriyeti

Günümüzde dünyanın neredeyse tüm bölgeleri haritalandırılmış ve belirli devletlerin kontrolü altındadır. Bu nedenle modern çağda yeni bir devlet kurmak neredeyse imkânsız görünmektedir. Ancak Hırvatistan ile Sırbistan sınırındaki Tuna Nehri kıyısında bunun aksini iddia eden sıra dışı bir proje bulunmaktadır.

Söz konusu proje, iki ülke arasındaki tartışmalı bölgelerden birinde kurulmuş olan Verdis Özgür Cumhuriyeti’dir. Bu bölge, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sınır anlaşmazlıkları nedeniyle karmaşık bir statüye sahiptir.

Proje, 2019 yılında Daniyel Jekson tarafından kuruldu. Jekson o dönemde henüz reşit değildi. Jekson ve destekçileri, Verdis’i yalnızca internetteki bir şaka olarak bırakmayıp kendine özgü devlet sembolleri oluşturmaya başladılar.

Proje kapsamında bayrak, marş, anayasa ve diğer devlet sembolleri hazırlandı. Ayrıca Verdis, kendisini bağımsız bir devlet olarak göstermeye çalışmaktadır.

Bununla birlikte Verdis Özgür Cumhuriyeti şu ana kadar ne Birleşmiş Milletler ne de dünyadaki herhangi bir devlet tarafından resmen tanınmıştır. Bu nedenle uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemektedir.

Buna rağmen Verdis projesi, modern dünyada “yeni bir devlet” yaratma fikrinin ne kadar sıra dışı bir biçim alabileceğini gösteren ilginç örneklerden biri olmayı sürdürüyor.