55 saat uyumadan yüzen adam Baltık Denizi'ni geçti (video)

·86·Dünya
55 saat uyumadan yüzen adam Baltık Denizi'ni geçti (video)

Polonyalı ultra maraton yüzücüsü Bartłomiej Kubkowski, insan kapasitesinin sınırlarını bir kez daha gösterdi. Sporcu, beşinci denemesinde Baltık Denizi'ni başarıyla yüzerek geçti ve yaklaşık 160 kilometrelik mesafeyi durmaksızın kat etti.

Meduza'nın haberine göre Kubkowski, 31 Temmuz'da İsveç kıyılarından yola çıktı. Yaklaşık 55 saat boyunca bir dakika bile dinlenmeden, uyumadan ve destek teknesine dokunmadan yüzmeye devam etti. Sonunda 2 Ağustos'ta Polonya'nın Dziwnów kentinin kıyısına ulaştı.

Yüzüş sırasında sporcuya yiyecek ve su, özel bir boru aracılığıyla destek teknesinden ulaştırıldı. Ancak uluslararası kurallar gereği tekneye çıkmadı ve ona eliyle bile dokunmadı.

Bu, Kubkowski'nin Baltık Denizi'ni yüzerek geçmeye yönelik beşinci denemesiydi; önceki dört girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu kez ise hedefine ulaşarak bir başka önemli rekora imza attı.

Bu yüzüş Ultra Baltic Swim projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje, kanserle mücadele eden hastaları desteklemek amacıyla düzenlendi ve yüzüş sırasında bağış da toplandı.

Hatırlatmak gerekir ki daha önce bir başka Polonyalı sporcu olan Sebastian Karaś da Baltık Denizi'ni yüzerek geçmişti. Karaś, 2017 yılında Polonya ile Danimarka'ya bağlı Bornholm Adası arasındaki 100 kilometrelik mesafeyi 28,5 saatte kat etmişti.

Bartłomiej Kubkowski'nin yeni sonucu, yalnızca ultra maraton yüzme tarihindeki önemli başarılardan biri olarak değil, aynı zamanda insan iradesi ve azminin çarpıcı bir örneği olarak da değerlendiriliyor.

Bartłomiej KubkowskiBaltık DeniziPolonyaMeduzaSebastian Karaś
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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