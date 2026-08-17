İran, ABD askerlerini yakalamak için ödül ilan etti

·4·Dünya
İran, ABD askerlerini yakalamak için ödül ilan etti

İran ordusu, ABD askerlerini yakalayan veya öldüren kişilere para ödülü verileceğini açıkladı. Uluslararası medya, bu bilgiyi İran devlet haber ajansı IRNA'ya dayandırarak duyurdu.

İran ordusu komutanı Tümgeneral Amir Hatemi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin İran topraklarına girmesi hâlinde, askerlerden birini yakalayan, öldüren veya ilgili makamlara teslim eden kişiye 30 bin dolar ödül verilecek. Hatemi, bu kararın vatandaşlardan gelen mali destek taleplerinin ardından alındığını söyledi.

İranlı askeri yetkili, ödül miktarının kadınlar için iki katına, yani 60 bin dolara kadar çıkacağını da söyledi. Ancak ABD askerlerinin ne zaman ve nerede hedef alınabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Bununla birlikte Hatemi'nin, ABD askerlerine karşı kullanılan silahların piyasa değerinin iki katı fiyatla geri satın alınması ve karşılığında yeni silahlar verilmesi teklifinde bulunduğu bildirildi.

Bu açıklama, ABD ile İran arasındaki gerilimin yüksek seviyede devam ettiği bir dönemde yapıldı. Hatemi daha önce de ABD birliklerinin İran topraklarına girmesi hâlinde ülkesinin ordusunun sert karşılık vereceğini belirtmişti.

Şu ana kadar ABD kara birliklerinin İran topraklarına konuşlandırıldığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle ilan edilen ödülün pratikte hangi mekanizma üzerinden ödeneceği de açıklanmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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