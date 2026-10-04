Samsung Galaxy S27, yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki parlamaları giderebilir

·4·Teknoloji
Samsung Galaxy S27, yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki parlamaları giderebilir

Güney Koreli Samsung, gelecekteki amiral gemisi cihazlarında mobil fotoğrafçılık kalitesini yeni bir seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. ixbt.com'un haberine göre, hazırlık aşamasındaki Galaxy S27 akıllı telefonlarında, kamera lenslerindeki parlamaları ve optik kusurları gidermek için pahalı fiziksel kaplamalar yerine yapay zeka yeteneklerinden yararlanılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde ışık kaynakları, özellikle gece lambaları, araç farları veya güneş ışığından kaynaklanan yansımalar, mobil fotoğrafçılıktaki en yaygın sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Genellikle üreticiler, bu tür optik kusurları azaltmak için lenslere özel kaplamalar uygulama gibi fiziksel yöntemlere güveniyorlar.

Örneğin, Sony ve Vivo gibi bazı markalar akıllı telefonlarında Zeiss optik teknolojilerini kullanıyor. Özellikle T* kaplaması, istenmeyen yansımaları azaltmaya ve görüntü kontrastını önemli ölçüde artırmaya hizmet ediyor. Ancak Samsung'un bu tür pahalı kaplamalardan vazgeçip farklı bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Yapay zeka ve yazılımsal işleme

Yayılan bilgilere göre, Galaxy S27 cihazlarında şirket yapay zeka algoritmalarına güvenecek. Bu yazılım, kareyi işleme aşamasında istenmeyen parlamaları tespit edip bunları otomatik olarak yok edebilecek.

Görünüşe göre, bu yeni teknoloji test süreçlerinde yüksek verimlilik gösteriyor. Bu durum, optik sistem maliyetini korurken nihai fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor.

Bu bilgiyi sızdıran kro_roe takma adlı içeriden öğrenen kişi, geçen yıl One UI 7 arayüzünün beta test aşamasının başlangıç tarihlerini doğru bir şekilde duyurmasıyla tanınıyor. Bu nedenle, onun bu son açıklamalarına teknoloji dünyasında büyük ilgi gösteriliyor.

SamsungGalaxy S27Yapay ZekaKameraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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