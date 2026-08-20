Polis memurunu ısıran sarhoş Ukraynalı kadın Polonya’dan sınır dışı edildi

·2·Dünya
Polis memurunu ısıran sarhoş Ukraynalı kadın Polonya’dan sınır dışı edildi

Polonya’da sarhoş halde kamu düzenini bozup bir polis memuruna fiziksel saldırıda bulunan Ukrayna vatandaşı kadın ülkeden zorla çıkarılacak. Polsatnews yayınının bildirdiğine göre, Zambrów kentinde yaşanan sıra dışı olayın ardından bir kolluk görevlisi hastaneye kaldırılırken, suçluya ülkeye yeniden giriş yasağı getiren ağır bir yaptırım uygulandı.

“Ayılma merkezine gitmek istemedi”: Olay nasıl gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, Zambrów kentindeki bir kaldırımda sarhoş halde yatan 39 yaşındaki kadın polis ekipleri tarafından bulundu. Kadın, tıbbi yardım sağlanması ve ayılma merkezine götürülmesi sırasında sert şekilde direndi:

  • Saldırı ve yaralanma: Kadın görevlilere hakaret etti, üzerlerine yürüdü ve polis memurlarından birini ısırdı.

  • Tıbbi müdahale: Yaralanan polis memuru, güvenlik amacıyla derhal enfeksiyon hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Olayın ayrıntıları ve uygulanan ceza

Gösterge

Olayın ayrıntıları ve alınan önlemler

Suçlu

39 yaşında Ukrayna vatandaşı kadın

Olay yeri

Zambrów kenti (Polonya)

Suçlama maddeleri

Kamu görevlisine hakaret etmek ve fiziksel dokunulmazlığını ihlal etmek

Yasal ceza

3 yıla kadar hapis

Alınan karar

Cezai yaptırım yerine ülkeden sınır dışı edilme ve yeniden giriş yasağı

Hapis cezası yerine ülkeden sınır dışı edilme

Polonya mevzuatına göre bir kamu görevlisine ve devlet otoritesini temsil eden kişiye güç kullanmak ya da hakaret etmek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak Polonyalı yetkililer, uzun sürecek bir dava yerine Ukraynalı kadının derhal ülkeden sınır dışı edilmesine ve Polonya’ya yeniden girişinin resmen yasaklanmasına karar verdi.

Sizce yurt dışında kamu düzenini bozup polise direnen vatandaşlara hapis cezası vermek yerine doğrudan sınır dışı etme yoluna başvurulması doğru bir karar mı?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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