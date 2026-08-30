Anne oğluna ders vermek istedi ama planı ters tepti

Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan Deng adındaki bir kadın, derslere ilgisi azalan ve notları düşen 17 yaşındaki oğlu Shen'e hayatta para kazanmanın kolay olmadığını göstermeye karar verdi. Bu durum South China Morning Post tarafından bildirildi.

Eylül 2024'te bildirilen olaya göre anne, Jiaxing şehrinde üç yıldan fazla süredir kızarmış tavuk ve çeşitli atıştırmalıklar satan bir sokak tezgahı işletiyordu. Oğlunu da bu işe dahil ederek emeğin zorluğunu hissetmesini istedi.

Shen o dönemde bir aşçılık ve meslek okulunda okuyordu. Derslerindeki başarısının düşmesi üzerine annesi ona ticaret yapmayı denemesini önerdi. Deng'in amacı, oğluna para kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlatarak onu derslerine daha ciddi yaklaşmaya teşvik etmekti.

Ancak annenin planı beklenmedik bir sonuç verdi. Shen işten korkmak yerine ticarete hızla uyum sağladı, müşterilerle iletişim kurmayı ve yemek hazırlamayı öğrendi. Elektrikli bisikletine gerekli ekipmanları monte ederek mobil bir satış noktası kurdu.

Genç, her gün saat 09:00'da ürünleri hazırlamaya başlıyor, saat 16:00 civarında satış noktasına gidiyor ve gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Eve genellikle saat 03:00'te dönüyordu. Satış noktasına gitmek için yaklaşık 13 kilometre yol katediyordu.

Sonuç olarak Shen, sadece 10 gün içinde 10 bin yuan, yani yaklaşık 1400 dolar gelir elde etti. Başarısında emeğinin yanı sıra düzenli müşterilerin desteği de önemli rol oynadı.

Beklenmedik bir şekilde bu sonuç, gencin okula olan ilgisini daha da azalttı. Okulu bırakıp ticarete devam etmeye karar verdi. Annesi onu eğitimine devam etmesi için ikna etmeye çalışsa da Shen kararında ısrarcı oldu.

Annesi ise oğlunu zorlamak yerine onun tercihini desteklemeye karar verdi. Deng, en önemli şeyin çocuğunun sağlıklı, mutlu olması ve yasa dışı bir iş yapmaması olduğunu belirtti.