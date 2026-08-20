Rusya ile ABD arasında Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik müzakerelerin yeni bir turu bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda Moskova'nın Washington'ın yapıcı girişimlerini değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak Kremlin diyaloğa başlamak için hangi katı şartları öne sürüyor ve perde arkasındaki gizli görüşmelerde neler ele alınıyor?

“Maksimalist taleplerin anlamı yok”: Zaharova'nın açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dile getirdiği “yeni fikirler”e ilişkin değerlendirmesinde, her planın cephedeki gerçek durumu dikkate alması gerektiğini hatırlattı:

“Washington'ın Ukrayna konusundaki tutumunu dikkatle izliyoruz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerde yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu söyledi; biz yapıcı girişimleri dinlemeye hazırız. Ancak her seçenek Rusya'nın ulusal çıkarlarını dikkate almalıdır. Kiev ve Avrupalı hamilerinin sahadaki gerçekleri yansıtmayan maksimalist taleplerini tartışmanın hiçbir anlamı yok.” dedi Mariya Zaharova.

Rusya-ABD müzakereleri ve barış girişimlerinin durumu

Yön / Taraf Tutum ve temel gerçekler Rusya Dışişleri Bakanlığı (Zaharova) Yapıcı önerilere hazır; ancak “sahadaki gerçekler” ve Rusya'nın çıkarları temel şart Perde arkasındaki diyalog İkili “tetikleyici unsurlar” konusunda kapalı görüşmeler, “centilmenler anlaşması” çerçevesinde düzenli olarak sürüyor ABD'nin tutumu (Rubio / Trump) Müzakerelerde yeni fikirlere ihtiyaç var; Trump barışın “beklenenden daha yakın” olduğunu belirtti Ukrayna (Zelenskiy) ABD'ye yeni bir öneri paketi sunulduğunu ve Trump'ın ekibine minnettar olduğunu açıkladı “Hava ateşkesi” planı Havadaki saldırıları durdurma fikri (Reuters); Kremlin bunu resmi bir belge olmadan doğrulamadı

“Sessizlik rejimi” kapsamındaki gizli görüşmeler

Mariya Zaharova, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki engelleri kaldırmaya yönelik kapalı görüşmelerin düzenli olarak yapıldığını doğruladı:

“‘Tetikleyici unsurlar’ konusundaki görüşmeleri ikili mutabakat gereği resmi olarak açıklamıyoruz; zira diyaloğun tamamen ‘sessizlik rejimi’ içinde yürütülmesi önemli. Sonraki görüşmelerin tarihleri şu anda belirleniyor.”

Zelenskiy'nin yeni önerileri ve “Hava ateşkesi”

Daha önce Vladimir Zelenskiy CNNile yaptığı röportajda, Washington'a çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik yeni öneriler sunulduğunu açıklamıştı. Reuters bilgilerine göre, görüşülen planlar arasında her iki tarafın hava ve füze saldırılarını durdurmasını öngören bir “hava ateşkesi” de bulunuyor.

Bununla birlikte Rusya tarafı, özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmanın temel nedenleri — özellikle Ukrayna'nın NATO'ya yönelimi durdurulmadığı ve Avrupa ülkeleri anlaşmaları engellediği sürece — kalıcı barışa ulaşmanın zor olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Sizce ABD arabuluculuğunda önerilen yeni planlar ve “hava ateşkesi” önümüzdeki aylarda savaşı sona erdirebilir mi, yoksa tarafların talepleri anlaşmaya engel mi olur?

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