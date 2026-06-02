Hindistan'da Messi'nin dev heykeli neden kaldırıldı?

·185·Dünya
Hindistan'da Messi'nin dev heykeli neden kaldırıldı?

Dünya futbol efsanesi ve sekiz kez «Altın Top» sahibi Lionel Messi'nin ateşli hayranlarının yaşadığı Hindistan'dan beklenmedik ve biraz hüzünlü haberler geldi. Saygın Asian News International yayın organının «X» (eski adıyla Twitter) sosyal ağındaki resmi sayfasında belirtildiğine göre, ülkenin Kalküta şehrinde Arjantinli süper yıldızın anısına dikilen görkemli heykel resmen kaldırıldı.

Söz konusu anıt, daha çok yakın bir zamanda, yani Aralık 2025'te efsanevi golcünün Hindistan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret kapsamında büyük bir törenle açılmıştı. Tam 21 metre yüksekliğindeki bu altın renkli sanat eserinde, Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nı başının üzerinde kaldırdığı o unutulmaz an ölümsüzleştirilmişti.

Heykel neden kaldırıldı?

Yerel halk ve futbolseverlerin ifadelerine göre, son zamanlarda bu devasa yapı güvenlik açısından ciddi endişelere yol açmaya başlamıştı. İnsanlar, şiddetli rüzgarlarda heykelin gözle görülür şekilde sallandığından şikayet ederek ilgili kurumlara başvuruda bulundular.

Duruma açıklık getirmek amacıyla bu yıl 27 Mayıs'ta Batı Bengal Meclisi üyesi Sharadvat Mukherji bir açıklama yaptı. Buna göre, alanında uzman kişiler ve deneyimli mühendisler, anıtın çevredekilerin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturabileceğine karar verdi ve ardından sökülmesine karar verildi.

Messi — futbol tarihinin en çok kupa kazanan efsanesi

Bugün 38 yaşına giren Lionel Messi, sadece kendi döneminin değil, tüm futbol tarihinin en büyük ve en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Elde ettiği başarılar her hayranı hayrete düşürecek nitelikte:

  • Dünya Şampiyonu: 2022'de Katar'ın yeşil sahalarında Arjantin'i zirveye taşıdı.

  • Avrupa Kralı: Barcelona formasıyla 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

  • İspanya'da rakipsiz: 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.

  • Kıta fatihi: Arjantin milli takımıyla 2 kez Copa America şampiyonu oldu.

Hatırlatmak gerekirse, yaşayan efsane 2023 yılından bu yana okyanus ötesinde, ABD'nin Inter Miami kulübünde büyüleyici oyunuyla milyonları mest etmeye devam ediyor. Heykel kaldırılmış olsa da, Messi'nin taraftarların kalbindeki görkemli imgesi asla yıkılmayacak!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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