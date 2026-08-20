Metroda kovadan onlarca yılanı andıran balık etrafa saçıldı

Çin’in Nankin kentinde sıradan bir metro yolculuğu beklenmedik bir olaya dönüştü. 17 Ağustos’ta metronun 2. hattında seyreden trende, canlı yılanı andıran balıklarla dolu plastik kaplar devrildi.

Bunun sonucunda onlarca balık vagonun zeminine saçılarak farklı yönlere doğru hareket etmeye başladı. Olayı gören yolcular şaşkına dönerken bazıları kaçan balıkları yakalamaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan videolarda yolcuların zeminde kayarak ilerleyen balıkları elleriyle yakalayıp yeniden kaplara koyduğu görülüyor. Ancak bazı balıkların koltukların altındaki dar alanlara girmesi nedeniyle onları yakalamak kolay olmadı. Haber kaynağı — Times of India

İlginç olan şu ki videoları gören birçok internet kullanıcısı bu canlıları yılan sandı. Oysa bunlar yılan değil, yılanı andıran pirinç balıklarıydı Uzun ve kaygan vücutları yılana benzediği için vagondaki manzara daha da korkutucu görünüyordu.

Olay sırasında yolcular kaçan balıkları toplamaya çalıştı. Bazı canlılar ise koltukların altına girerek yakalanmalarını zorlaştırdı.

Olayı gösteren videolar internette yayıldıktan sonra birçok kişinin aklında aynı soru oluştu: Metroda bu tür canlı hayvanların taşınmasına nasıl izin verilmişti?

Bilgilere göre Çin’de canlı su ürünlerinin metroyla taşınmasına belirli şartlar altında izin veriliyor. Temel gerekliliklerden biri, bunların sızdırmayan ve sıkıca kapatılmış bir kapta taşınması.