Metroda kovadan onlarca yılanı andıran balık etrafa saçıldı

·2·Dünya
Metroda kovadan onlarca yılanı andıran balık etrafa saçıldı

Çin’in Nankin kentinde sıradan bir metro yolculuğu beklenmedik bir olaya dönüştü. 17 Ağustos’ta metronun 2. hattında seyreden trende, canlı yılanı andıran balıklarla dolu plastik kaplar devrildi.

Bunun sonucunda onlarca balık vagonun zeminine saçılarak farklı yönlere doğru hareket etmeye başladı. Olayı gören yolcular şaşkına dönerken bazıları kaçan balıkları yakalamaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan videolarda yolcuların zeminde kayarak ilerleyen balıkları elleriyle yakalayıp yeniden kaplara koyduğu görülüyor. Ancak bazı balıkların koltukların altındaki dar alanlara girmesi nedeniyle onları yakalamak kolay olmadı. Haber kaynağı — Times of India

İlginç olan şu ki videoları gören birçok internet kullanıcısı bu canlıları yılan sandı. Oysa bunlar yılan değil, yılanı andıran pirinç balıklarıydı Uzun ve kaygan vücutları yılana benzediği için vagondaki manzara daha da korkutucu görünüyordu.

Olay sırasında yolcular kaçan balıkları toplamaya çalıştı. Bazı canlılar ise koltukların altına girerek yakalanmalarını zorlaştırdı.

Olayı gösteren videolar internette yayıldıktan sonra birçok kişinin aklında aynı soru oluştu: Metroda bu tür canlı hayvanların taşınmasına nasıl izin verilmişti?

Bilgilere göre Çin’de canlı su ürünlerinin metroyla taşınmasına belirli şartlar altında izin veriliyor. Temel gerekliliklerden biri, bunların sızdırmayan ve sıkıca kapatılmış bir kapta taşınması.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Polis memurunu ısıran sarhoş Ukraynalı kadın Polonya’dan sınır dışı edildiPolis memurunu ısıran sarhoş Ukraynalı kadın Polonya’dan sınır dışı edildiBugün, 17:19«Müslümanlar bize Katoliklerden daha yakın»: Mihalkov’dan olay yaratan açıklama…«Müslümanlar bize Katoliklerden daha yakın»: Mihalkov’dan olay yaratan açıklama…Bugün, 17:15Askeri uzman Rusya’nın «Poseidon» sistemini nasıl değerlendirdi?Askeri uzman Rusya’nın «Poseidon» sistemini nasıl değerlendirdi?Bugün, 17:06ABD devlet borcunda yeni rekor kırdıABD devlet borcunda yeni rekor kırdıBugün, 14:45JD.com şirketi Pekin'de 24 saat açık robot kahve dükkânı açtıJD.com şirketi Pekin'de 24 saat açık robot kahve dükkânı açtıBugün, 13:10Grönland'da buzların erimesinin ardından yüzlerce balina ortaya çıktıGrönland'da buzların erimesinin ardından yüzlerce balina ortaya çıktıBugün, 10:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti