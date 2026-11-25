Grekoromen güreş U20 dünya şampiyonu Quvonchbek Ismoilov ve kadınlar güreşi U17 dünya şampiyonu Muxlisa Masharipova büyük bir takdirle ödüllendirildi.

Sporcular, Özbekistan Güreş Federasyonu Başkanı Nigmatullo Yo‘ldoshev tarafından ödüllendirildi. Ödül töreninde Quvonchbek Ismoilov'a üç odalı bir ev, Muxlisa Masharipova'ya ise 200 milyon som para ödülü verildi.

Genç sporculara gösterilen bu ilgi, onların uluslararası arenadaki başarıları ve ülke sporunun gelişimine yaptıkları katkılar için anlamlı bir teşvik oldu.

Dünya şampiyonlarımızı bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyor, gelecek müsabakalarda da yeni zaferler diliyoruz!