Almanya'da bir robotun 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor

·7·Dünya
Almanya'da bir robotun 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor

Almanya'nın Köln şehrinde 16 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz olayı polis soruşturmasına konu oldu. Bild gazetesinin haberine göre, olaya yaklaşık 1,2 metre boyunda bir robot karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, 11 Ekim gecesi şehir merkezindeki bir restoranın yakınında meydana geldi. O sırada kız, iki arkadaşıyla birlikteydi. Robot ona yaklaşarak arkasından dokundu ve cinsel içerikli hareketlerde bulundu.

İlk bilgilere göre, robotun 16 yaşındaki sahibi ve 19 yaşındaki bir tanıdığı olayı videoya kaydetti. Robotun hareketlerini yorumlayarak olayı sosyal medya üzerinden canlı yayında paylaşmış olabilecekleri düşünülüyor.

Olay yerine polis çağrıldıktan sonra kolluk kuvvetleri olaya karışan kişileri tespit etti. Robot ise bir aracın bagajına gizlenmiş halde bulundu.

Polis, robota ve şüphelilere ait iki cep telefonuna el koydu. Şu anda cihazın nasıl kontrol edildiği, hareketlerinin kasıtlı olarak yönlendirilip yönlendirilmediği dahil olmak üzere olayın tüm detayları araştırılıyor.

Söz konusu olayla ilgili cinsel taciz şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonuçları ve robotun hareketlerinden kimin sorumlu olduğuna dair nihai bulgular henüz belli değil.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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