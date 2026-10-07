Tenis topu uçan martıya çarptı — kuşun sonraki hali şaşırttı (video)

Avustralya'daki bir tenis maçı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Oyuncunun vuruşuyla hızla gelen tenis topu, kortun üzerinden uçan bir martıya çarparak kuşun sahaya düşmesine neden oldu.

Olayı gösteren videoda, topun kuşa çarpmasının ardından kuşun korta düştüğü, kısa bir süre sonra ise diğer martıların yanına yaklaştığı görülüyor.

Daha sonra paylaşılan başka bir videoda ise martının ayağa kalkıp kortta yürüdüğü görülüyor. Videoyu paylaşan hesabın verdiği bilgiye göre kuş, darbeden sonra kendine geldi.

Söz konusu olay sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların farklı tepkilerine yol açıyor.