“Dünyanın sonuna az gün kaldı”: Güney Afrikalı rahibin kehaneti internette yankı uyandırdı

Güney Afrikalı papaz Joshua Mlakela, dünyanın sonunun 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceğini iddia etti.

Rahip, daha önce kehanette bulunduğu olayın tam olarak bu tarihlerde gerçekleşeceğini söylüyor. Bu açıklamaları sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında çeşitli tepkilere yol açıyor.

Bazıları ise papazın iddiasını tiye alarak sosyal medyada çeşitli alaycı paylaşımlar yapıyor. Özellikle "pazartesi günü işe gitmeye gerek yok" içerikli şakalar ortaya çıktı.

Şu an için Mlakela'nın dünyanın sonu hakkındaki iddiasını doğrulayacak hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor.