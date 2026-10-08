8 Ekim - Dünya takvimini değiştiren önemli olaylar, bayramlar ve tarihi tarihler

·10·Dünya
8 Ekim - Dünya takvimini değiştiren önemli olaylar, bayramlar ve tarihi tarihler

Takvimdeki her gün, insanlık tarihinde kendine özgü dönüm noktaları yaratan olaylar, önemli siyasi kararlar ve ilginç keşiflerle mühürlenir. 8 Ekim tarihi de milli tarihimizdeki ciddi değişimler, küresel güvenliği etkileyen adımlar ve dünya çapında kutlanan dikkate değer tarihlerle öne çıkmaktadır.

Aşağıda bu günün en seçkin olayları ve tarihi kronolojisi derlenmiştir.

Uluslararası ve milli bayramlar

8 Ekim tarihinde dünya genelinde birkaç önemli ve sıra dışı gün kutlanmaktadır:

  • Uluslararası Pediatri Günü: Çocuk sağlığını korumaya, sağlıklı nesiller yetiştirmeye ve çocuk doktorlarının emeğini takdir etmeye adanmış bir gün;

  • Dünya Ahtapot Günü: Gezegenimizin en gizemli ve zeki deniz canlılarından biri olan ahtapotların ekosistemine adanmış çevresel bir gün;

  • Almanya'da Büyükanne Günü: Aile değerlerine ve yaşlı nesil temsilcilerine sevgi ve ilgi göstermeyi amaçlayan milli bir bayram;

  • İran'da Çocukları Koruma Günü: Ülkede genç neslin haklarına ve sosyal korunmasına adanmış özel bir gün.

Tarihin sayfaları: Bu gün neden unutulmaz?

8 Ekim günü farklı yüzyıllarda meydana gelen ses getiren olaylar:

  • 1873 yılı: ABD'de tarihteki ilk özel kadın hapishanesi faaliyetlerine başladı;

  • 1893 yılı: Dünya genelinde en popüler serinletici içeceklerden biri haline gelen efsanevi Coca-Cola markası resmen endüstriyel ölçekte üretilmeye başlandı;

  • 1920 yılı: Bölgemiz tarihinde yeni bir siyasi yapı olan Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi;

  • 2006 yılı: Kuzey Kore (KDHC), tarihinde ilk kez yer altı nükleer silah denemesini başarıyla gerçekleştirerek küresel jeopolitikte keskin bir dönüm noktası yarattı.

Günün kahramanı: Doğum günleri

  • 8 Ekim 1958: Modern Avrupa siyasetinin en nüfuzlu isimlerinden biri olan, eski Almanya Savunma Bakanı ve 2 Temmuz 2019'dan bu yana Avrupa Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Ursula von der Leyen dünyaya geldi.

8 Ekim tarihinde gerçekleşen bu olaylar, dünya siyasetini, kültürünü ve günlük yaşamımızı derinden etkileyerek tarihin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

8 EkimUrsula von der LeyenUluslararası Pediatri GünüDünya Ahtapot GünüTarihi Olaylar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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