Çenesini düzelttirmek isteyen kadının yüzü ciddi şekilde değişti

·4·Dünya
Çenesini düzelttirmek isteyen kadının yüzü ciddi şekilde değişti

Çin'de 24 yaşındaki bir kadın, çenesindeki küçük bir kusuru düzeltmek amacıyla estetik cerrahi operasyonu geçirdi. Ancak basit bir mikro düzeltme yerine çenesi 13 milimetre öne kaydırıldı ve yüzünde ciddi bir deformasyon oluştu. Bu durum Çin medyasında geniş yer buldu.

Olayın, Wuhan şehrindeki Wuhan Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nde meydana geldiği bildirildi. Basında «Victim A» olarak adlandırılan kadın, doktorlara çenesindeki çok küçük bir çıkıntıyı düzeltmek istediğini söyledi. Ameliyat sırasında çenesine sadece 2 milimetrelik bir mikro düzeltme yapılmasını talep etmişti.

Ancak ameliyattan sonra sonuç beklenenden tamamen farklı çıktı. Kadının çenesi geriye çekilmek yerine 13 milimetreden fazla öne çıkarıldı ve sonuç olarak yüz yapısında belirgin bir değişim meydana geldi.

Operasyon sırasında başka komplikasyonlar da yaşandı. Metal bir iğne ile diş köküne zarar verildi ve burun bölmesi eğrildi. Bu durum kadının burundan nefes almasını da zorlaştırdı.

Uzmanlar, bu operasyonda yapılması gereken «çeneyi 2 milimetre geriye çekme» işleminin aksine, tam tersi bir sürecin uygulandığını belirtti. Yani çene 13 milimetreden fazla öne kaydırıldı.

Asya kökenli bir kadının iki farklı durumdaki karşılaştırmalı fotoğrafı.

Buna rağmen, operasyonu gerçekleştiren baş cerrah, kadının yüzünün eskisinden «daha batılı ve modern bir görünüme kavuştuğunu» iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, Victim A bu başarısız estetik operasyon için 55 bin dolardan fazla ödeme yaptı. Ancak uzmanlar, çenesini düzeltmek ve yüz yapısını eski haline getirmek için en az beş yıl ve 200 bin dolardan fazla masraf gerekeceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar ayrıca, bu durumu basit bir cerrahi hata olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirtti. Onlara göre, kadındaki başlangıçtaki küçük sorun cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ortodontik tedavi ile bile çözülebilirdi.

Olayla ilgili bilgilerin internette yayılmasının ardından, operasyonu gerçekleştiren hastane cerrahi ücretini iade etmeyi kabul etti.

Aynı zamanda, ilgili sağlık kurumları olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi olayla ilgili yasal süreçlerin başlaması ve davanın mahkemeye taşınması bekleniyor.

Wuhan Üniversitesi Diş Hekimliği HastanesiEstetik Cerrahi HatasıVictim AWuhanÇin
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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