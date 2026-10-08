İnternette zenginliğini sergileyen fenomenin evi soyuldu

·14·Dünya
İnternette zenginliğini sergileyen fenomenin evi soyuldu

Hindistan'da sosyal medyada takılarını ve değerli eşyalarını sergilemeyi seven bir kadının evi hırsızlar tarafından soyuldu. Olay sonucunda mücevherleri ve nakit paraları dahil olmak üzere birçok değerli eşyası çalındı.

Rachna Gurjar, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında nakit paralarını, altın ve mücevherlerini sergileyerek ün kazanan Hintli bir influencer. Yakın zamanda evine giren hırsızlar nedeniyle değerli takılarını ve diğer varlıklarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gurjar ve ailesi Madhya Pradesh eyaletinin Shivpuri bölgesindeki evlerinde uyurken gerçekleşti.

Bir grup kimliği belirsiz kişi, evin etrafındaki çiti keserek bahçeye girdi. Ardından evin içine girip aile üyelerinin uyuduğu odanın kapısını dışarıdan kilitlediler.

Influencer, eşiyle birlikte saat yaklaşık 04:00'te bir şeylerin ters gittiğini hissettiklerini söyledi. Biri uyandığında oda kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıyı açmaya çalıştılar ancak kilitli olduğunu görünce endişelendiler. Bunun üzerine yan evde yaşayan akrabalarını arayarak odada kilitli kaldıklarını bildirdiler.

Sonunda odadan çıkmayı başaran Rachna ve eşi, evde hırsızlık yapıldığını gördü. Eşyaların bulunduğu yerler karıştırılmış, mücevherler ve nakit paralar çalınmıştı. Hatta bir kutu enerji içeceği bile hırsızlar tarafından götürülmüştü.

Kadın altın takılarını gösteriyor ve eşyalarını valize yerleştiriyor.

Rachna Gurjar'ın belirttiğine göre, çalınan eşyaların toplam değeri 8-10 lakh rupi, yani yaklaşık 8-10,5 bin dolarcivarındaydı.

"Bizi odaya kilitleyip hırsızlık yaptılar. Altın, gümüş takılar, nakit para ve bir kutu enerji içeceği aldılar. Toplam değerleri yaklaşık 8-10 lakh rupiydi. Ayrıca yüzlerinin kameraya yansımaması için güvenlik kameralarının yönünü de değiştirmişler. Muhtemelen bunu 'lathi' denilen bambu sopalarla yaptılar," dedi Gurjar.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Henüz şüphelilerin kimliği tespit edilemedi.

Müfettişlerin odaklandığı ana noktalardan biri Rachna Gurjar'ın sosyal medyadaki faaliyetleri. Influencer, yakın zamanda evinin içinde videolar çekerek mücevherlerini ve bir deste nakit parayı sergilemişti. Sosyal medyada yaklaşık 100 bin takipçisi bulunuyor.

Polis, bu tür gönderi ve videoların hırsızların dikkatini çekmiş ve evinin hedef haline gelmesine neden olmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Şu anda polis, Rachna'nın güvenlik kameralarına yansıyan maskeli kişileri tespit etmeye çalışıyor. Olay, internet kullanıcıları arasında sosyal medyada zenginlik, değerli eşyalar ve ev yaşamını sergilemenin güvenliği konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Rachna GurjarMadhya PradeshShivpuriHırsızlıkHindistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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