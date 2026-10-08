İnsan ticareti şüphelisi Özbek kadın Türkiye'de yakalandı

Uluslararası arananlar listesinde bulunan Özbekistan vatandaşı M.X., Türkiye'de yakalanarak belirlenen prosedürler çerçevesinde Özbekistan'a iade edildi. Konuyla ilgili açıklama Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapıldı.

Belirtildiğine göre M.X., Ceza Kanunu'nun insan ticareti ile ilgili 135. maddesi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışı düzenleyen 223. maddesi uyarınca suç işlediği iddiasıyla uluslararası düzeyde aranıyordu.

Soruşturma bilgilerine göre, bir grup şahısla önceden anlaşarak vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırmış, Kazakistan üzerinden Tayland ve Türkiye'ye götürülmelerinde rol oynamıştır. Ayrıca mağdurları bu ülkelerde fuhuş yapmaya zorlamakla suçlanmaktadır.

Özbekistan ve Türkiye kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonel arama çalışmaları sonucunda M.X.'in yeri tespit edilmiştir.

Ardından gözaltına alınarak ilgili prosedürler doğrultusunda Özbekistan'ın yetkili makamlarına teslim edilmiştir.