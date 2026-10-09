ABD askeri havacılığı çevresinde uluslararası uzmanlar ve savunma analistleri arasında hararetli tartışmalara yol açan sansasyonel bir fotoğraf yayıldı. Saygın The Aviationist yayını, ABD Deniz Piyadeleri'nin VMFA-314 «Black Knights» («Kara Şövalyeler») filosuna ait F-35C Lightning II beşinci nesil savaş uçağının yakından çekilmiş özel bir fotoğrafını yayımladı.

Uçağın gövdesinde gerçekleştirilen çok karmaşık muharebe görevleri, kullanılan silahlar ve hedef alınan nesnelerin sembolik silüetleri yer alıyor. Özellikle uçağın silah bölmesi kapağına işlenmiş üç denizaltı işareti, uzmanlar arasında büyük yankı uyandırıyor.

Gövdedeki «muharebe raporu»: Hangi silahlar kullanıldı?

İran'a karşı yürütülen kapsamlı «Epik Öfke» operasyonundan dönen bu F-35C savaş uçağının kokpit altı ve hava girişinin ön kısmında bir dizi yüksek hassasiyetli silahın silüeti mühürlenmiş:

Hava muharebe füzeleri: AIM-120 AMRAAM uzun menzilli «hava-hava» sınıfı güdümlü füzeler;

Süzülen saldırı mühimmatları: AGM-154 JSOW taktik güdümlü havacılık mühimmatları;

Ağır hava bombaları ailesi: GBU-31 JDAM, yüksek hassasiyetli GBU-54 Laser JDAM ve GBU-32 JDAM güdümlü hava bombaları;

Yeniden kullanım göstergeleri: Her silüetin yanına eklenen çentikler, ilgili silah türünün gerçek muharebe koşullarında defalarca başarıyla kullanıldığını gösteriyor.

Tankerden drone'a: Hangi hedefler vuruldu?

Savaş uçağının silah bölmesi kapağındaki görüntüler, uçağın sadece havada değil, karada ve denizde de geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini kanıtlıyor:

Deniz hedefleri: Petrol tankeri, korvet veya fırkateyn sınıfı büyük bir savaş gemisi;

Kara hedefleri: Topçu sistemi, mobil hava savunma füze sistemi (araç şasisi üzerinde) ve sabit füze fırlatma üssü veya diğer stratejik yer hedefleri;

Düşürülen drone: Üçgen kanatlı Shahed-136 cihazına benzer bir silüet yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse, 3 Şubat 2026'da VMFA-314 filosu, Umman Denizi'ndeki «Abraham Lincoln» uçak gemisine yönelen bir Shahed-139 drone'unu düşürmüştü. Silüet şekli ile düşürülen drone modeli arasında bazı farklılıklar olsa da, analistler bu işaretin tam olarak o başarılı durdurma operasyonunu temsil edebileceğini tahmin ediyor.

Büyük bilmece: F-35C üç denizaltıyı nasıl vurdu?

Askeri uzmanların en büyük dikkati, üç denizaltı silüetine odaklanmış durumda:

Sıra dışı durum: Taktik bir savaş uçağı tarafından denizaltıların hedeflenmesi ve imha edilmesi, askeri havacılık pratiğinde çok nadir görülen bir olaydır;

Emsal mevcut: Daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nin VFA-41 filosuna ait F/A-18F Super Hornet savaş uçağında da bir denizaltı işareti ve «Sub Buster» («Denizaltı Avcısı») yazısı kaydedilmişti;

Yorum ve gerçek: The Aviationist vurguluyor ki, F-35C üzerindeki işaretler denizaltıların tam olarak hangi sınıfa ait olduğunu açıkça belirtmiyor. Silüetler sembolik nitelikte olup, bunların üslerinde imha edildiklerini, deniz yüzeyindeki hareketlerinin durdurulduğunu veya genel bir arama-vurma görevine başarıyla katıldıklarını ifade edebilir.

ABD resmi makamları fotoğraftaki kayıtlar hakkında yorum yapmasa da, bu görüntüler F-35C savaş uçaklarının modern çok alanlı muharebe operasyonlarında denizden karaya kadar geniş kapsamlı stratejik hedefleri yok etme yeteneğine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.