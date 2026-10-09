Kırgızistan eski cumhurbaşkanının oğlu Kadir Atambayev 4 yıl hapse mahkum edildi

Komşu Kırgızistan'ın siyasi hayatında ciddi yankı uyandıran bir başka sansasyonel dava daha sonuçlandı. Ülkenin eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in oğlu Kadir Atambayev, silahlı yollarla darbe yapmaya ve şiddet kullanarak iktidarı ele geçirmeye hazırlık yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

«Asya Plus» haberine göre, Bişkek Şehir Mahkemesi bu yankı uyandıran ceza davasıyla ilgili nihai kararı açıkladı. Davada eski cumhurbaşkanının oğluyla birlikte ülkedeki muhalif güçlerden birinin lideri de uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararı: Kadir Atambayev ve Temirlan Sultanbekov'a ne ceza verildi?

Mahkeme heyeti, savcılık tarafından sunulan delilleri inceleyerek aşağıdaki kesin kararları verdi:

Kadir Atambayev'in cezası: Eski cumhurbaşkanının oğlu ve «Sosyal Demokratlar» partisi lider yardımcısı Kadir Atambayev, devlet iktidarını zor kullanarak ele geçirmeye hazırlık yapma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ;

Parti liderine 7 yıllık ceza: «Sosyal Demokratlar» partisi başkanı Temirlan Sultanbekov, aynı maddeden 4 yıl ceza aldı. Ancak önceki davasından kalan infaz süresi de eklenerek nihai cezası 7 yıl hapis olarak belirlendi (kendisi 2025 yılı Nisan ayında seçmen satın alma suçlamasıyla yargılanmıştı);

Cezaevi rejimi: Her iki mahkum da cezalarını genel rejimli ıslah kolonisinde çekecek.

Mal varlıklarına devlet lehine el konulacak

Mahkeme kararında sadece hapis cezası değil, maddi tedbirler de öngörüldü:

Müsadere talebi: Mahkeme kararı gereğince, Kadir Atambayev ve Temirlan Sultanbekov tasarruflarındaki mal varlıklarını devlet gelirlerine devretmek zorunda bırakıldı;

Soruşturma gerekçeleri: Kolluk kuvvetleri, bu şahısların ülkedeki sosyo-politik durumu bozmaya ve silahlı isyan yoluyla mevcut yönetim sistemini değiştirmeye yönelik planlarına dair yeterli delillere sahip olduklarını belirtti.

Atambayev ailesi ve Kırgızistan'daki siyasi arka planda önemli değişim

Bu mahkeme kararı, Kırgızistan'ın en etkili siyasi hanedanlarından birine karşı atılan bir başka ciddi darbe oldu:

Ailevi kader: Eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev döneminde ülkeyi yöneten klan, şu anda ciddi hukuki ve siyasi baskı altında kalmaya devam ediyor;

Muhalefete verilen sinyal: Ülkedeki siyasi analistler bu kararı, iktidarı yasa dışı yollarla ele geçirmeye yönelik her türlü girişime karşı resmi hükümetin kararlı ve tavizsiz tutumu olarak değerlendiriyor.

Kadir Atambayev hakkında verilen bu hüküm, sadece Kırgızistan iç siyasetinde değil, tüm Orta Asya bölgesinde siyasi istikrar ve iktidar değişimi konularının ne kadar güncel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.