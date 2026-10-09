Riyad Uluslararası Havalimanı'nda füze saldırısı sonucu uçak imha edildi

Orta Doğu bölgesindeki güvenlik krizi yeni ve son derece tehlikeli bir aşamaya yükseldi. Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı (King Khalid International Airport) bölgesinde balistik füze veya insansız hava aracı saldırısı sonucu büyük bir yangın çıktığı ve bir yolcu uçağının imha edildiğini gösteren videolar uluslararası ağlarda geniş çapta yayıldı.

Sosyal medya ve çeşitli uluslararası izleme kaynakları, bu saldırının Yemen'deki Husiler («Ensarullah») hareketi tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. Olayın ardından Suudi Arabistan başkentinin gökyüzünü devasa bir siyah duman bulutu kapladı.

Havalimanındaki durum: Görüntüler neyi gösteriyor?

Doğrudan olay yerinden görgü tanıkları ve havalimanı çalışanları tarafından çekilen görüntülerde durumun ciddiyeti açıkça görülüyor:

Gökyüzüne yükselen siyah duman: Havalimanının pisti ve yolcu köprülerinin (gate) arkasında çok şiddetli bir yangın ve yoğun siyah duman sütunu yükseliyor;

Yanan Saudia uçağı: Görüntülerden birinde, ulusal havayolu şirketi «Saudia» amblemini (kuyruk kısmındaki nakış benzeri logo) taşıyan bir yolcu uçağının gövdesinin yangından tamamen tahrip olduğu ve kurtarma ekiplerinin köpük sıkarak yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor;

Aprondaki hareketlilik: Havalimanı hizmet araçları ve diğer uçakların olay yerine yakın olması nedeniyle teknik personelin acil tahliye önlemleri aldığı fark ediliyor.

Uçuşlar ertelendi, güvenlik önlemleri artırıldı

Saldırı haberinin ardından başkent Riyad'da güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı:

Seferler başka şehirlere yönlendirildi: Uluslararası uçuş takibi (FlightRadar) verilerine göre, Kral Halid Havalimanı'na iniş yapan birçok uluslararası ve yerel uçuş acilen Cidde ve diğer yedek havalimanlarına yönlendirildi;

Şehirdeki durum: Basında çıkan haberlere göre, başkentteki bazı kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve okullarda uzaktan çalışma düzeni ve güvenlik önlemleri ilan edildi;

Kayıplar ve hasar: Uçakta yolcu olup olmadığı ve yaralılar hakkında resmi makamlar henüz tam bir bilgi vermedi.

Bölgesel gerilimin tırmanması

Bu olay, Yemen'deki uzun süreli çatışmaların yeniden alevlenmesi ve ABD-İran-Suudi Arabistan üçgenindeki jeopolitik çatışmaların arka planında gerçekleşiyor:

Husilerin faaliyetleri: Son haftalarda Yemen'deki güçler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır şehri Abha ve başkent Riyad'daki stratejik noktalara yönelik hava saldırılarının yeniden başladığı gözlemleniyor;

Küresel havacılığa tehdit: Sivil altyapıya ve uluslararası havalimanlarına doğrudan füze düşmesi, Basra Körfezi'ndeki hava trafiği güvenliğini ciddi şekilde sorgulatıyor.

Riyad Havalimanı'ndaki bu şiddetli patlama ve yangın, Orta Doğu'daki güvenlik dengesinin ne kadar hassas ve patlamaya hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.