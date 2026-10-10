Vietnam'da yaşanan "garip" hırsızlık sosyal medyayı salladı (video)

Vietnam'ın en popüler turistik şehirlerinden biri olan Nha Trang'da, suç dünyası tarihinde nadir görülen, hem komik hem de şaşırtıcı bir olay yaşandı. Yabancı bir turistin pahalı iPhone akıllı telefonunu çalan hırsız, cihazı kullanamayınca kilidini açtırmak için ertesi gün kurbanının yanına geri döndü.

Apple'ın mükemmel güvenlik sistemiyle karşılaşan hırsızın bu hamlesi ve olayın detayları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Face ID engeli ve ikinci "saldırı"

Sıra dışı hırsızlığın detayları şu şekilde gelişti:

İlk hırsızlık: Suçlu, tatil beldesinde turistin dikkatsizliğinden yararlanarak elindeki iPhone'u hızla çalıp kaçtı;

Parola ve Face ID sorunu: Çalınan akıllı telefonda Face ID (yüz tanıma sistemi) aktif olduğu için hırsız cihazı ne satabildi ne de içindeki bilgilere erişebildi;

Beklenmedik dönüş: Ertesi gün hırsız, kurbanı aynı bölgede bulup yanına gitti ve telefonun kilidini Face ID ile açmak amacıyla bir saniyeliğine kadının yüzüne tuttu; cihaz açılır açılmaz tekrar gözden kayboldu.

Nha Trang'da suç dalgası: Turistler ciddi şekilde uyarılıyor

Bu olay, Nha Trang tatil beldesinde güvenlik seviyesinin düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi: