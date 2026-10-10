Vietnam'da yaşanan "garip" hırsızlık sosyal medyayı salladı (video)

·2·Dünya
Vietnam'da yaşanan "garip" hırsızlık sosyal medyayı salladı (video)

Vietnam'ın en popüler turistik şehirlerinden biri olan Nha Trang'da, suç dünyası tarihinde nadir görülen, hem komik hem de şaşırtıcı bir olay yaşandı. Yabancı bir turistin pahalı iPhone akıllı telefonunu çalan hırsız, cihazı kullanamayınca kilidini açtırmak için ertesi gün kurbanının yanına geri döndü.

Apple'ın mükemmel güvenlik sistemiyle karşılaşan hırsızın bu hamlesi ve olayın detayları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Face ID engeli ve ikinci "saldırı"

Sıra dışı hırsızlığın detayları şu şekilde gelişti:

  • İlk hırsızlık: Suçlu, tatil beldesinde turistin dikkatsizliğinden yararlanarak elindeki iPhone'u hızla çalıp kaçtı;

  • Parola ve Face ID sorunu: Çalınan akıllı telefonda Face ID (yüz tanıma sistemi) aktif olduğu için hırsız cihazı ne satabildi ne de içindeki bilgilere erişebildi;

  • Beklenmedik dönüş: Ertesi gün hırsız, kurbanı aynı bölgede bulup yanına gitti ve telefonun kilidini Face ID ile açmak amacıyla bir saniyeliğine kadının yüzüne tuttu; cihaz açılır açılmaz tekrar gözden kayboldu.

Nha Trang'da suç dalgası: Turistler ciddi şekilde uyarılıyor

Bu olay, Nha Trang tatil beldesinde güvenlik seviyesinin düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi:

  • Cüzdan, telefon ve scooter hedefte: Şehri ziyaret eden yabancı turistler, son zamanlarda sokaklarda cüzdan kapkaççılığı, telefon çalınması ve kiralanan scooterların hırsızlığı gibi vakaların keskin bir şekilde arttığından şikayet ediyor;

  • Yerel polisin önlemleri: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerel güvenlik güçlerinin plajlarda ve kalabalık alanlarda şüphelilere yönelik operasyonlarını sıklaştırdığı görülüyor;

  • Turistler için tavsiye: Uzmanlar, Vietnam'ın büyük turizm merkezlerinde tatil yapan gezginlere, kalabalık caddelerde pahalı cihazları açıkta taşımamalarını ve iki aşamalı doğrulama sistemlerini her zaman aktif tutmalarını hatırlatıyor.

Nha TrangAppleFace IDiPhoneVietnam
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro ve Pro Max hoparlörlerinde yeni bir kusur tespit edildiiPhone 18 Pro ve Pro Max hoparlörlerinde yeni bir kusur tespit edildi1 Ekim 09:21Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkıyorApple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkıyor30 Eylül 12:54Japonya akıllı telefon pazarında artan fiyatlar ikinci el satışlarını güçlendiriyorJaponya akıllı telefon pazarında artan fiyatlar ikinci el satışlarını güçlendiriyor30 Eylül 00:55Apple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulunduApple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulundu29 Eylül 18:29Basit bir kutu soğuk gazlı içecek iPhone 18 Pro performansını yüzde 25 artırdıBasit bir kutu soğuk gazlı içecek iPhone 18 Pro performansını yüzde 25 artırdı26 Eylül 18:55iPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktıiPhone 18 Pro Max şarj hızı konusunda Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı17 Eylül 11:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi