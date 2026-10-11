Telegram kurucusu Pavel Durov 42 yaşında: Dünyayı nasıl fethetti?

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Telegram kurucusu Pavel Durov 42 yaşında: Dünyayı nasıl fethetti?

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu, yazılımcı ve girişimci Pavel Durov, 10 Ekim 2026 tarihinde 42 yaşına girdi. 10 Ekim 1984'te doğan Durov, modern teknoloji dünyasının en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.

Durov, başlangıçta Rusya'da "VKontakte" sosyal ağını kurarak tanındı. 2013 yılında ise kardeşi Nikolay Durov ile birlikte Telegram mesajlaşma uygulamasının temelini attı. Platform; hızlı mesajlaşma, büyük boyutlu dosya gönderimi, kanallar ve gruplar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşma imkanlarıyla büyük bir popülarite kazandı.

Telegram'ın temel özelliklerinden biri, kullanıcıların kişisel verilerine ve iletişim gizliliğine gösterdiği özel özendir. Ancak gizlilik düzeyi sohbet türüne göre farklılık gösterir: normal sohbetler ve gizli sohbetler aynı koruma yöntemini kullanmaz.

Bugün Telegram, dünyanın çeşitli ülkelerinde haber, eğitim, iş ve günlük iletişim için kullanılan en büyük platformlardan biridir. Pavel Durov ise bağımsızlık, internet özgürlüğü ve kullanıcı gizliliği konusundaki görüşleriyle sıkça tartışılmaktadır.

Pavel DurovTelegramVKontakteNikolay DurovTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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