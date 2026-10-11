ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 9 kişi vurularak öldürüldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde korkunç bir silahlı saldırı meydana geldi. CBS televizyon kanalının yerel polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırı sonucunda toplam dokuz kişi, aralarında iki küçük çocuğun da bulunduğu hayatını kaybetti.

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahıs, binanın içine saklanmış ve polisle yapılan müzakerelerin ardından intihar etmiştir.

Trajedi nasıl gerçekleşti? Sokaktaki silah sesleri ve kurbanlar

Yerel kolluk kuvvetleri tarafından sağlanan ilk kronolojiye göre olay, 9 Ekim günü yerel saatle yaklaşık 17:00 civarında meydana geldi:

Sokaktaki saldırı: Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, konut binasına girmeden önce dışarıdaki insanları hedef alarak ateş açtı. Bölgeye ulaşan polis ekipleri sokakta iki kadının cesedini buldu;

Ev içindeki kurbanlar: Evde yapılan incelemede, aralarında iki çocuğun da bulunduğu birkaç kişinin daha vurularak öldürüldüğü tespit edildi;

Kuşatma ve müzakereler: İlk devriye ekibi olay yerine ulaştığında saldırgan hala hayattaydı ve eve girerek kapıları kilitledi.

Saldırgan neden teslim olmadı?

Polis memurları, şüpheliyi silahını bırakıp teslim olmaya ikna etmek için yoğun müzakereler yürütmeye çalıştı:

İçeriden gelen silah sesleri: Teslim olma çağrılarına yanıt olarak evin içinden yeni silah sesleri duyuldu;

Saldırganın ölümü: Eve giren özel kuvvetler, saldırganın kendini vurarak öldürdüğünü tespit etti.

Erie polisi, bu korkunç suçun nedenlerini ve saldırganın asıl niyetini belirlemek için kapsamlı soruşturmalarını sürdürüyor.