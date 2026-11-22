Türkiye'nin Ankara ili Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda «Kar» olarak bilinen anne boz ayı ve yavrularından biri vurularak öldürüldü. Olay, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili haberi Aydınlık duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Kar isimli anne ayı üç yavrusuyla birlikte yaşıyordu. Ayılar, sık sık yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinde yiyecek arıyordu. Bu durumun insan güvenliği için tehdit oluşturabileceği öne sürüldü.

Bunun üzerine anne ayı ve yavrularından biri ateşli silahla vurularak öldürüldü. Diğer iki yavru ayı ise kaçarak uzaklaştı.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, bu işlemin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla ve yetkili personelin katılımıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Ancak resmi makamlardan konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine taşındı. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, Tarım ve Orman Bakanı'na anne ayı ve yavrusunun vurulmasına kimin izin verdiğini, bu kararın yasal dayanağının ne olduğunu ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Milletvekili ayrıca, annesiz kalan iki yavru ayının güvenliğini sağlamak ve onları korumak için ne gibi önlemler alındığına dair açıklama talep etti.

Olayın ardından «Öldürülen anne ayı ve yavrusu için adalet!» başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Hayvan hakları örgütleri, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasını ve yasal bir ihlal tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.