Daha iyi bir yaşam umuduyla Körfez ülkelerine giden göçmen teknesi battı

·10·Dünya
Daha iyi bir yaşam umuduyla Körfez ülkelerine giden göçmen teknesi battı

Doğu Afrika ülkesi Cibuti kıyıları açıklarında göçmenlerle dolu bir tekne alabora olarak battı. Son verilere göre, bu korkunç facia sonucunda resmî olarak 109 kişi hayatını kaybetti, aralarında 15 küçük çocuk da bulunuyor.

Ayrıca 116 yolcu kayıp olarak değerlendiriliyor, bölgede acil kurtarma operasyonu devam ediyor.

Facia nasıl meydana geldi? Gece saatlerinde gerçekleşen kaza

Olayın detayları ve kapsamı hakkında açıklanan temel gerçekler:

  • Kazanın yeri ve zamanı: Facia, 8 Ekim'i 9 Ekim 2026'ya bağlayan gece Cibuti'nin kuzeyindeki Goderiya (Guxere) bölgesi kıyılarında meydana geldi;

  • Teknenin aşırı kalabalık olması: İlk tahminlere göre, deniz aracında yaklaşık 305–350 kişi bulunuyordu;

  • Kurtulanlar: Alınan acil önlemler sonucunda sadece 80 yolcu sağ olarak kurtarıldı.

Göçmenlerin amacı neydi?

Zor yaşam koşullarından kaçan insanlar tehlikeli deniz yolunu seçmek zorunda kaldılar:

  • İş arayışıyla yola çıkmak: Göçmenlerin büyük bir kısmı Yemen üzerinden Basra Körfezi'nin zengin ülkelerine ulaşmayı, orada iş bulup ailelerine gelir göndermeyi amaçlıyordu;

  • Tehlikeli rota: Afrika Boynuzu (Somali, Etiyopya, Eritre ve Cibuti)üzerinden Yemen'e giden deniz yolu, insan kaçakçıları tarafından kontrol edilmekte olup dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Şu anda Cibuti sahil güvenlik birimleri ve yerel kurtarma ekipleri, kayıp yolcuları bulmak amacıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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