Fransız prestijli yayını Dünya Satranç Şampiyonası'nın 2. oyununu analiz etti
Fransız prestijli satranç yayını — Europe Echecs İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası kapsamında, Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile mevcut Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki 2. oyunla ilgili analizini yayınladı. Sports.kz haberine göre, yabancı uzmanlar pozisyonel mücadele ve açılış hazırlığı konusundaki üstünlüğün Özbek adaydan yana olduğunu değerlendirdi.
20 hamle, 40 dakikalık süre avantajı ve beklenmedik beraberlik
İkinci oyun, sadece 20. hamlede pozisyon tekrarı ile beraberlikle sonuçlandı. Fransız uzmanlar, mevcut dünya şampiyonunun beyaz taşlarla kararsız oynadığını ve Javohir Sindarov rakibini hazırlık konusunda bir kez daha geride bıraktığını vurguladılar:
«20 hamle, pozisyon tekrarı ve el sıkışma. Bu karşılaşmadan biraz daha fazla heyecan bekliyorduk... Gukesh beyaz taşlarla oynarken daha kararlı hareket etmeli değil miydi?
Dünya şampiyonu Londra Sistemi'ni seçti. 15. hamlede Sindarov
...f5hamlesiyle pozisyonu keskinleştirdi. Gukesh
16.f3hamlesini bulmak için neredeyse yarım saat harcadı, sonuç olarak aday süre bakımından yaklaşık 40 dakikalık bir avantaj elde etti. Dört hamle sonra oyun, pozisyonda mücadeleyi sürdürme imkanı olmasına rağmen pozisyon tekrarı ile sona erdi.
Özbek satranççı bir kez daha açılış hazırlığında ve süre yönetiminde rakibine üstünlük sağladı. Perşembe günü ise beyaz taşlarla oynayacak.» — diye yazdı Europe Echecs.
Dünya Şampiyonası maçının detayları ve yönetmeliği
Göstergeler
Detaylar ve kurallar
Güncel skor
1 : 1 (2. oyundan sonra)
Sıradaki 3. oyun
Bugün (Perşembe) — Javohir Sindarov beyaz taşlarla oynayacak
Mekan
İsviçre, Cenevre yakınlarındaki Cologny komünü — Martin Bodmer Vakfı Müzesi
Maç formatı
14 klasik oyun (şampiyonluk için 7,5 puan toplamak gerekiyor)
Eşitlik bozma (Tie-break) tarihi
Eğer 14 oyun sonunda skor 7:7 olursa, kazanan 12 Aralık günü eşitlik bozma maçında belirlenecek
Böylece, bugün gerçekleşecek 3. oyunda beyaz taş avantajı vatandaşımız Javohir Sindarov'un elinde olacak.
Sizce, bugünkü 3. oyunda beyaz taşlarla oynayacak olan Javohir Sindarov, nihayet Gukesh'in savunmasını kırıp maçta öne geçebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç analizi Özbek satranç hayranlarıyla hemen paylaşın!
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