«20 hamle, pozisyon tekrarı ve el sıkışma. Bu karşılaşmadan biraz daha fazla heyecan bekliyorduk... Gukesh beyaz taşlarla oynarken daha kararlı hareket etmeli değil miydi?

Dünya şampiyonu Londra Sistemi'ni seçti. 15. hamlede Sindarov ...f5 hamlesiyle pozisyonu keskinleştirdi. Gukesh 16.f3 hamlesini bulmak için neredeyse yarım saat harcadı, sonuç olarak aday süre bakımından yaklaşık 40 dakikalık bir avantaj elde etti. Dört hamle sonra oyun, pozisyonda mücadeleyi sürdürme imkanı olmasına rağmen pozisyon tekrarı ile sona erdi.

Özbek satranççı bir kez daha açılış hazırlığında ve süre yönetiminde rakibine üstünlük sağladı. Perşembe günü ise beyaz taşlarla oynayacak.» — diye yazdı Europe Echecs.