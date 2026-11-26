Satranç tacının sahibi, Hintli Gukesh Dommaraju ile kıyasıya bir mücadele veren Özbek büyükusta Javohir Sindarov oyunlar sırasında kapalı dinlenme odasında nasıl vakit geçirdiğini ve zihinsel durumunu anlattı.

Dinlenme odasındaki strateji ve düşünceler bütünü

İlk iki oyunun ardından düzenlenen toplantıda gazeteciler Sindarov'a, rakibi düşünürken neden tahta başında değil de daha çok kapalı dinlenme alanında vakit geçirdiğini sordular. Vatandaşımız bu durumu şöyle açıkladı:

«Her şey yolunda, kendimi iyi hissediyorum. Basitçe söylemek gerekirse, rakibim hamle üzerinde kafa yorarken ben biraz rahatlamaya çalışıyorum. Elbette oraya sadece uyumak için girmiyorum; hamleler üzerine düşünüyorum ve aynı zamanda dinlenmeye çalışıyorum. Böyle durumlarda çok derin ve uzun varyantları hesaplamak imkansız, bu yüzden genellikle rakibin hangi fikirlere ve olası hamlelere sahip olabileceğini düşünüyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, orada tamamen bilincimi kaybedip sadece dinlenmiyorum; her zaman oyuna odaklanmış durumdayım.» — dedi Javohir Sindarov.

Cenevre'deki destek ve bugünkü 3. oyunun detayları