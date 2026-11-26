Sindarov Dünya Satranç Şampiyonluğu mücadelesinde dinlenme odasında neler yaptığını açıkladı
Satranç tacının sahibi, Hintli Gukesh Dommaraju ile kıyasıya bir mücadele veren Özbek büyükusta Javohir Sindarov oyunlar sırasında kapalı dinlenme odasında nasıl vakit geçirdiğini ve zihinsel durumunu anlattı.
Dinlenme odasındaki strateji ve düşünceler bütünü
İlk iki oyunun ardından düzenlenen toplantıda gazeteciler Sindarov'a, rakibi düşünürken neden tahta başında değil de daha çok kapalı dinlenme alanında vakit geçirdiğini sordular. Vatandaşımız bu durumu şöyle açıkladı:
«Her şey yolunda, kendimi iyi hissediyorum. Basitçe söylemek gerekirse, rakibim hamle üzerinde kafa yorarken ben biraz rahatlamaya çalışıyorum. Elbette oraya sadece uyumak için girmiyorum; hamleler üzerine düşünüyorum ve aynı zamanda dinlenmeye çalışıyorum.
Böyle durumlarda çok derin ve uzun varyantları hesaplamak imkansız, bu yüzden genellikle rakibin hangi fikirlere ve olası hamlelere sahip olabileceğini düşünüyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, orada tamamen bilincimi kaybedip sadece dinlenmiyorum; her zaman oyuna odaklanmış durumdayım.» — dedi Javohir Sindarov.
Cenevre'deki destek ve bugünkü 3. oyunun detayları
Dikkat çekici bir nokta ise, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Cologny kasabasında Javohir Sindarov'u bizzat destekleyenler arasında Kazakistan kadın milli takımı lideri, üç kez yıldırım satranç dünya şampiyonu Bibisara Asaubayeva da bulunuyor.
İstatistikler
Detaylar
Müsabaka yeri
İsviçre, Cenevre yakınlarındaki Cologny kasabası
Mevcut skor
1 : 1 (ilk iki oyun berabere bitti)
3. oyun tarihi
26 Kasım (bugün) — Javohir Sindarov beyaz taşlarla oynayacak
Sindarov'un alışkanlığı
Rakip düşünürken dinlenme odasında zihinsel olarak rahatlıyor ve Gukesh'in olası fikirlerini analiz ediyor
Özel konuk
Üç kez yıldırım satranç dünya şampiyonu Bibisara Asaubayeva vatandaşımızı Cenevre'de destekliyor
Sizce Javohir Sindarov'un oyun sırasında bu sakinliğini koruması ve rakibinin hamlelerini dinlenme odasında analiz etmesi, bugünkü 3. oyunda beyaz taşlarla galibiyet almasına yardımcı olacak mı?
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