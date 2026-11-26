Afrika'da yaşayan beyaz taçlı miğferli örümcek kuşu (Prionops plumatus), sıra dışı görünümüyle diğer kuşlardan ayrılıyor. Özellikle gözlerinin etrafındaki sarı ve turuncu renkli, taç yaprağına benzeyen deri yapıları, ona sanki ayçiçeği gözleri varmış gibi bir izlenim veriyor.

Kuşun dikkat çeken bu süsleri çiçek veya tüy değil, derisinin doğal bir yapısıdır. Siyah-beyaz tüyleri ve başındaki bembeyaz tacı ise kendine has görünümünü daha da belirginleştiriyor.

Beyaz taçlı miğferli örümcek kuşları genellikle küçük gruplar halinde hareket ederler. Onlara Afrika'nın savanlarında, açık ormanlık alanlarında ve çalılıklarda rastlamak mümkündür. Esas olarak böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslenen bu kuşlar, ağaçlar arasında çevik hareketleriyle de dikkat çekerler.

Bu türün en önemli özelliği, gözlerinin etrafındaki parlak sarı deri halkaları ve başındaki beyaz tacıdır. İşte bu sıra dışı renk uyumu, onu kuşlar dünyasının kendine has temsilcilerinden biri yapmıştır.